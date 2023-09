Este Hércules sí que convence. Lo dicen los resultados y la actitud de los jugadores en el campo. La plantilla transmite, se deja querer y es solvente en cada uno de los partidos. Rubén Torrecilla ha sabido trasladar a la perfección su mensaje y se observa con claridad sobre el césped. Existe un orden táctico que se mantiene prácticamente durante todo el partido, no concede nada al rival, fundamental en esta categoría, además de mantener la seguridad atrás y el peligro en la portería contraria. Las sensaciones después de tres partidos son inmejorables y el Hércules se convierte en el claro favorito al ascenso directo apoyado por una afición que nunca se ha separado del equipo ni en los malos momentos.

EL CENTRO DEL CAMPO

Colomina, Mangada y De la Nava son colosales

De momento no está contando Torrecilla con Míchel, uno de los contratos más altos de la plantilla, una decisión nada descabellada ahora mismo viendo el nivel que están demostrando Colomina, Mangada y De la Nava. El centro del campo actual del Hércules es sin duda el mejor de los últimos años y una de las claves de la solvencia del equipo blanquiazul. Jugadores de gran riqueza táctica, velocidad y sangre ofensiva. Esta vez es un factor desequilibrante del equipo y vital en los resultados. Míchel no entró en las convocatorias de los dos últimos partidos pero su comportamiento ha sido ejemplar, tal y como coincide en resaltar todo el entorno blanquiazul.

LA PORTERÍA, SEGURA

Carlos Abad mantiene el nivel de la pasada temporada

El guardameta canario fue el primero en firmar su renovación. La oferta no fue espectacular, pero Carlos Abad tenía claro que quería seguir creciendo en el Hércules y dejó el contrato firmado en el inicio de sus vacaciones. Su rendimiento mantiene la misma línea que la pasada temporada. Transmite una enorme seguridad al equipo y aunque no ha tenido que hacer numerosas intervenciones, siempre han sido de gran solvencia. Tiene un gran peso en el vestuario y una pieza fundamental en el equipo y además ha conectado a la perfección con la afición.

EL ENTRENADOR

Rubén Torrecilla ha dado con la tecla desde el primer día

El técnico del Hércules es sin duda uno de los artífices de haber acoplado todos los jugadores y amoldarlos a su sistema táctico. Torrecilla dejó claro desde la pretemporada que el sello del equipo iba a ser la lucha hasta el final y así se está viendo en los partidos. Es uno de los sellos de este equipo, la actitud de todos los jugadores, algo que la afición reconoce. No hay otra fórmula para iniciar el proceso de salir de esta categoría. El técnico ha impuesto además un orden táctico que los jugadores están cumpliendo a rajatabla, de forma que es muy difícil encontrar errores en el juego, vital para poder construir las victorias. No se ha arrugado a la hora de dejar a Míchel fuera de la convocatoria. Torrecilla no se lo pensó a la hora de fichar por el Hércules pese a bajar una categoría y su ilusión siempre ha sido máxima desde el primer día, contagiando su energía a todos los estamentos de la entidad. Tiene en sus manos una plantilla de mucha calidad pero está sabiendo acomodarla a su estilo en todo momento.

SEGURIDAD DEFENSIVA

Solo un gol encajado después de tres partidos de competición

Nada que ver esta defensa con la de la pasada temporada. La seguridad que transmite el Hércules ahora es uno de los factores fundamentales para conseguir el objetivo. El conjunto blanquiazul, que ya desde la pretemporada demostró grandes cualidades defensivas, tan solo ha encajado un gol después de tres partidos. La defensa y la presencia de Abad son valores seguros en este tramo inicial de la pretemporada.

PÓLVORA EN ATAQUE

El acierto de Mendes y la gran cantidad de jugadores de corte ofensivo

Cinco goles en tres partidos y la sensación de que hay mucha pólvora pese a que todavía no ha podido entrar en escena el delantero Agustín Coscia, lesionado. El equipo es rápido, ágil, tiene hambre, lucha infinita y carácter. Marco Mendes está un paso por encima de todos. Su poderío físico y pelea por cada balón lo convierten en una pieza fundamental del Hércules. El delantero lleva dos goles y se ha convertido en la gran esperanza de un ataque al que se suman muchos jugadores y al que se añadirá esta semana Nico Espinosa.

LA AFICIÓN

Excepcional comunión entre el equipo y la grada

La plantilla se entrega y la afición no duda en recompensar el esfuerzo. La sintonía que existe este año entre los aficionados y el equipo supera a la de los últimos años. Las victorias impulsan además a los seguidores y los más de 6.000 espectadores que acudieron el pasado domingo es una señal de ello. Sigue aumentando el número de abonados.