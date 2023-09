El central del Hércules Josema Gómez aseguró que la plantilla tiene los pies en el suelo, a pesar del gran inicio de temporada, en el que el conjunto alicantino ha sumado tres triunfos en otros tantos partidos. Mejor imposible, pero tenemos los pies en el suelo desde el primer día de pretemporada sabemos que será un camino largo y complicado que acabe de empezar», comentó el madrileño.

Josema aseguró que el vestuario del Hércules, pese a su juventud, es muy «maduro», por lo que lo está llevando el coliderato «con alegría y con humildad».

«Tenemos claro que hay que seguir en esta línea y no bajar el listón que hemos puesto», dijo el defensa, quien garantizó que el Hércules tiene «un margen de mejora brutal». «Siempre desde la humildad, el equipo sabe que puede ir a más», reiteró Josema, quien valoró la importancia de que el Hércules sólo haya recibido un tanto en la competición.

«Si el equipo quiere estar arriba tiene que partir de la defensa. Defiende del primero al último y queremos ser de los menos goleados», indicó Josema, quien garantizó que el Hércules está capacitado para competir en cualquier tipo de campo ante cualquier rival. El defensa pronosticó un encuentro complicado la próxima jornada ante el Sant Andreu, rival del que recordó que no ha comenzado bien y que suele contar con mucha presencia de aficionados en su estadio. El jugador, por último, señaló que alcanzar el liderato en solitario sería importante por el efecto moral, si bien precisó que si luego no se le da continuidad no valdría de nada. «Lo importante es ir sumando y ya habrá tiempo más delante de mirar la clasificación».