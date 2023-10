El líder defiende su posición de privilegio en Barcelona. Lo hace por primera vez este curso. Siete jornadas ha necesitado el equipo de Rubén Torrecilla para deshacerse de sus oponentes en la pugna por la primera plaza. Ahora le toca no perder el paso para seguir en la cima del grupo 3. No será sencillo. Los alicantinos vuelven a la ingratitud del caucho, de las estrecheces, del juego directo, de la máxima concentración para no cometer errores que dejen vendido a Carlos Abad, tal y como ocurrió en un escenario similar, el Narcís Salas del barrio barcelonés de Sant Andreu.

El Nou Sardenya conserva la misma mística, idéntico ambiente de fútbol añejo, de sentimiento de pertenencia, de vecindario identificado con su equipo. A eso suma que los locales han ganado todos los partidos que lleva jugados allí hasta ahora en su primer año a la Segunda RFEF. Después de dos salidas (y cuatro puntos sumados) el Europa regresa a su cancha dispuesto a mantener su infalibilidad como local con el reclamo de un histórico como enemigo. ¿Qué le pasa al delantero del Hércules Marcos Mendes? «Estamos enfocados en el partido ante el Europa y en lo que nos vamos a encontrar, ahora mismo el liderato es más anecdótico que otra cosa. Cuando llegue el final del campeonato, entonces sí será relevante pelearlo, ahora hay que pensar en seguir sumando, en seguir creciendo. Tener regularidad es lo fundamental», explica Torrecilla, que no cree que el hecho de haber llegado a la primera plaza pueda provocar algún tipo de relajo en su plantilla. «No he notado que haya relajación, el equipo sigue entrenando espectacular; da igual si es una superficie u otra, eso ya está superado» «Estamos entrenando espectacular. No creo que ser primeros pueda apartarnos de nuestra idea de trabajo por pensar que ya hemos llegado a donde queríamos. Veo a todos mis jugadores muy bien. Si yo noto que por estar arriba bajamos el pistón, entonces daría un toque de atención serio, pero eso, de momento, no ha ocurrido», indica el preparador del Hércules. Peregrinaje Los blanquiazules, forzados por la resiembra de su estadio, van a cerrar la semana pisando cinco superficies distintas (Rico Pérez, Antonio Valls, Samaranch, Fontcalent y Sardenya), pero eso a Torrecilla no le parece relevante porque «es algo que ya tenemos asumido». «Nosotros sabemos que nos tenemos adaptar a todo, que no podemos poner ninguna excusa. Siempre le digo a los jugadores que el campo en el que entrenamos o jugamos es el mejor del mundo», recordó el preparador, quien prevé en la Ciudad Condal este domingo al mediodía «un partido áspero, de currar y de ponerse el mono de trabajo» para poder superar al Europa. «Es un equipo fuerte en casa y muy sólido. Tenemos que ser agresivos en ataque. Estos partidos se ganan estando más tiempo en el campo del rival», reiteró Torrecilla después de comparar el encuentro con el único que ha perdido el Hércules hasta la fecha. «Es el mismo contexto y, como ya sabemos lo que pasó, vamos con la cabeza adaptada a lo que aguarda allí». «Es verdad que no hemos rotado en defensa, pero llevamos 4 porterías a cero y lo que funciona no hay que tocarlo... por ahora» «Espero un campo lleno, de dimensiones parecidas al del Sant Andreu, con la gente encima. Si no estamos atentos, concentrados, podemos sufrir como sufrimos en el Narcís Sala», advierte el extécnico del Castellón. A diferencia de lo que ocurrió allí, el entrenador extremeño sí podrá contar con su delantero centro titular, el bigoleador Marcos Mendes, a quien el resultado de la última ecografía le confirma como convocable un mes después.

Mendes está listo para reaparecer y Alvarito es duda Marcos Mendes entrará en la convocatoria para viajar a Barcelona. El delantero bisauguineano ha completado la semana de trabajo a un nivel «muy alto» y la ecografía que debía ratificar el alta médica ha confirmado que la microrrotura en el isquiotibial está perfectamente sellada, lo que convierte al africano en candidato para recuperar su sitio en el once titular como única referencia en punta. La única duda es Alvarito. Con Nico ya restablecido y Agustín Coscia al margen del grupo siguiendo con su tratamiento individual en el tendón de Aquiles, Torrecilla solo tiene que decidir si el madrileño viaja después de tener que verse obligado a parar la rutina física por una contusión en el tobillo que sufrió el miércoles en el entrenamiento. No hay lesión, solo dolor por el golpe. También viajará en la expedición Nico Espinosa, que reapareció el sábado pasado tras nueve meses sin jugar un partido oficial. «Ya está preparado para competir en cualquier superficie, sus registros del GPS así nos lo confirman», reveló el técnico, que justificó las falta rotación en defensa porque «llevamos cuatro porterías a cero y lo que funciona no hay que tocarlo», si bien recordó que, al final del curso, «todo el mundo habrá tenido su oportunidad de demostrar». En último término, el entrenador del Hércules se refirió a la eliminatoria copera contra el Burgos, si bien no ocultó que el rival deseado «era el Elche por la histórica rivalidad» entre ambos equipos. «No estoy pensando en la Copa del Rey, solo en el Europa y después en el Mestalla, que es lo que toca», ha zanjado sin perder ni un segundo en ampliar la respuesta.