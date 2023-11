Si de verdad la Tierra fuera plana, a la hora a la que el Hércules recuperaba el liderato de la Liga, los destellos terribles de las bombas en Gaza habrían reverberado sobre el cielo ceniza del Rico Pérez. Si de verdad existieran la justicia y el progreso, no habría seres humanos muriendo bajo el fuego, aplastados por el hormigón y la metralla, mientras otros, lejos del silbido de los proyectiles, ajenos a la crudeza del mal, celebran la vida contemplando a los suyos ganar, aplaudiendo a rabiar, recuperando el control del grupo, devolviendo a la grada la sana costumbre de no ver perder a su equipo, ni siquiera empatar. En mitad del horror, el Hércules vuelve a sonreír.

El fútbol volvió a ser anoche lo más importante de lo menos importante. Lo fue en un estadio con casi 8.000 personas presentes, decididas a comprobar en propia carne el cambio de signo, de suerte, de dinámica de un proyecto infestado de desengaños malsonantes, abruptos, sobre todo en los derbis provinciales de los últimos lustros. La existencia antagónica de Hércules y La Nucía devino en un duelo de rivalidad aburrido, inapetente, desprovisto de energía entre un bloque que peleaba con la memoria (y el lastre) de la eliminación copera y otro que bracea con ferocidad para no ahogarse en lo más hondo de la clasificación.

Un cabezazo al poste de Kiko después de un saque de esquina, única ocasión de los rojillos, que vuelven a ser colistas

En esa coyuntura, blanquiazules y rojillos se mostraron temerosos, reservados, sin profundidad, sin capacidad para finalizar jugadas, conduciendo en exceso (y a cámara lenta), los locales, y defendiéndose con exquisito orden los de la Marina Baixa. Idas y venidas infructuosas, tediosas, anodinas, en una noche sin brillantina, sin arrebatos que aplaudir, sin lustre, pero con dos bloques dando la cara en cada duelo individual, fijando marcas, siendo muy corales en la contención y decididamente egoístas en ataque.

Ni un disparo entre los tres palos en toda la primera mitad. Nada. Ni de lejos. Y una sola acción de peligro real para ambos en 45 minutos. La más clara para el equipo de Kiko Lacasa surgió de una contra muy bien llevada y pésimamente resuelta. Monterde corrió con el balón en los pies, sirvió a Yosmel, que se enredó con la pelota en los pies y dio tiempo a Juanmi a resplandecer, a corregir, a cerrarle la puerta en las narices al joven delantero rojillo en el minuto 12.

Quinta victoria seguida en el Rico Pérez, donde el conjunto de la capital aún no ha perdido en Liga ni ha encajado un gol

La respuesta local no llegó de inmediato. La propuesta de Torrecilla con Colomina como único mediocentro, sin De La Nava (lesionado), y con Artiles orbitando en la creación no fluyó, no limpió ni dinamizó la circulación tanto como se pretendía en origen.

A pesar de ello, la superioridad, el control, la sensación de dominio, la ofrecía siempre el conjunto de la capital, más decidido a ganar que su oponente. Un centro llovido al área desde la medular del volante canario buscando la frente de Mendes lo desperdició el africano por un solo pelo, literal.

Antes del descanso, en el añadido, nació la única acción trenzada del Hércules hasta ese instante. Roba "Colo", engancha con Ketu en el círculo central y el camerunés habilita a Samu en la banda derecha. El lateral aprovecha el arrastre hacia dentro de Nico, gana el lateral del área y su envío no lo convierte en el 1-0 Alvarito por poco, por no poner duro el pie, por no creerse que había llegado primero al contacto con el cuero.

La grada enmudecida

La Nucía reajustó su estructura con un cambio en la reanudación. Lo hizo para ganar la partida en el medio, para tratar de aprovechar la espesura local. El único jugador de campo ajeno a la parsimonia, al trasiego al ralentí, a contar los pasos, Nico Espinosa, gana una pelota dividida, se lanza un autopase y corre desbocado. Le gana la partida a su par, le saca dos metros y, en plena galopada, frena en seco. Mano al bíceps femoral, cabeza gacha, media vuelta y, sin mediar palabra, sin esperar al cambio, sale del terreno de juego por la banda.

Lo hace sin consuelo, lanzando con rabia su recién estrenado brazalete de capitán. Se marcha hundido mientras el estadio se inunda de tristeza, de lágrimas secas, de un sentimiento culpable que todos comparten mientras cada uno se dice para sí: «sabía que esto le iba a volver a pasar».

Con Nico desmoronado en el vestuario y Mangada recién aterrizado en el derbi, Nolan intercepta una línea de pase, avanza unos metros, sirve a Ketu que, con un golpeo sutil, asiste a Mendes en carrera y le brinda la ocasión más nítida. El delantero centro pisa el área y, mano a mano con Alex Iglesias, cuela el balón entre las piernas del guardameta nuciero: 1-0, minuto 56.

De ahí al final, tímidos estiramientos en ambos bandos, un poste visitante a la salida de un córner que sonó a puñalada cuando el cabezazo de Kiko, potente, súbito, se topó con la madera a la izquierda de un Carlos Abad ya batido. Una media chilena más vistosa que eficaz y un intento involuntario de gol olímpico de Mangada adornaron la quinta victoria liguera en su estadio del Hércules, invicto, imbatido en Alicante y líder en solitario por segunda vez en las primeras 10 jornadas.