Nico Espinosa ha entrado en un bucle difícil de sostener emocionalmente. El canterano del Hércules debe someterse este martes al examen médico que determine cuántas semanas debe volver a estar apartado del grupo hasta recuperarse de su última lesión muscular, la que sufrió durante el partido frente a La Nucía del pasado domingo, en el Rico Pérez. El atacante blanquiazul se lastimó uno de los isquiotibiales después de iniciar una carrera explosiva para marcharse de su marcador por velocidad al poco de arrancar la segunda parte.

Avanzó unos metros y se frenó en seco. Agachó la cabeza, giró sobre sí, y abandonó el terreno de juego sin mediar palabra, casi sin advertir de la sustitución a Rubén Torrecilla, que se lo temía al ver su gesto, y le esperó en la banda para tratar de animarlo... sin conseguirlo.

El entrenador, tras la octava victoria, concedió descanso a toda la plantilla en los dos primeros días de la semana previa al desplazamiento a Terrassa, donde los alicantinos dirimen este domingo, a las 12 de la mañana, la undécima jornada. En ese autocar no estará, casi con toda probabilidad, Nico Espinosa, que al menos tiene la contenida tranquilidad de que el daño ocasionado no ha sido en la pierna que le intervino Lasse Lempainen hace diez meses. El alicantino confirmó en el vestuario que el percance fibrilar había sido en la extremidad izquierda, y no en la diestra, que fue la que le condujo al quirófano en febrero.

Sin embargo, lo que preocupa indefectiblemente al protagonista, a su entorno y al propio club es el origen de la reiteración de percances fibrilares que están ralentizando la eclosión de un portento físico que, por condiciones y fundamentos, está llamado a hacer cosas importantes en el balompié, en el club de su ciudad o fuera de él. Nico se fue directo al vestuario tras abandonar el partido. Allí, después de una primera exploración con el fisio, confirmó que era el isquiotibial, un músculo dividido en tres partes, el que le había fallado en el momento de formular su enésimo esprint en el minuto 47 del derbi contra La Nucía.

Hasta ese instante, su rendimiento había sido óptimo, incluso mejor de lo que se esperaba de él después de tanto tiempo sin poder competir. Todos, compañeros, técnicos, médicos y, en mayor medida, fisioterapeutas, deseaban que esta fuera la cura definitiva porque el calvario está haciendo mella en la fuerza mental de Nico, que está cargando un peso emocional enorme. Con 23 años recién cumplidos, el canterano blanquiazul confiaba, en realidad ambicionaba con el alma, que la intervención de cirujano finlandés, una eminencia en el tratamiento y curación de este tipo de patologías, pusiera fin a la cadena de recaídas, algo que, de momento, sí se ha conseguido porque ya no es la derecha la que ocasiona los problemas.

Un caso insólito

La situación que está viviendo Nico Espinosa es un tanto insólita. Todo el mundo empatiza con lo que está sufriendo el alicantino porque nadie que le conozca puede asegurar que el jugador no haya puesto todo de su parte para dejar atrás el historial de lesiones que arrastra desde que se hizo trizas la rodilla jugando con el filial justo antes del estallido de la pandemia de covid. Aquel percance fue el desencadenante de problemas posteriores... o al menos esa es a la conclusión médica a la que se llegó entonces.

La fragilidad física que le persigue choca frontalmente con su capacidad para recuperar el tono muscular después de estar parado. Hay muy pocos futbolistas profesionales que sean capaces de reaparecer con el nivel de energía exhibido por Nico Espinosa después de llevar muchos meses sin ejercitarse con el grupo. Su facilidad para pasar de la nada al todo colisiona con esa lacerante debilidad muscular que le está impidiendo sacar todo lo que lleva dentro, que es mucho.

Este martes, tras un día de reposo, el canterano acudirá al centro especializado Klinik PM para que su director, el doctor Pablo Martínez, realice las pruebas pertinentes (ecografía y resonancia magnética) que acoten con precisión el tiempo que deberá estar fuera el atacante herculano, que reapareció en la jornada 7, frente al Cerdanyola, disputando cinco minutos. Después jugó 14 en la derrota frente al Europa y 70 en la visita a Paterna cuajando un gran encuentro.

El domingo, en su cuarta comparecencia seguida, la fibra del isquiotibial de la pierna izquierda le dio un aviso, uno que conoce bien porque, por desgracia, se está familiarizando en exceso con las señales de alerta que envían los músculos cuando algo no va bien. Al final, el domingo, festejó con sus compañeros el liderato en solitario del grupo 3, poniéndole muy buena cara a otro temporal ingrato.

Coscia y De La Nava, dudas

El miércoles, Rubén Torrecilla tendrá una idea muy aproximada del número de efectivos con los que podrá contar para la segunda defensa del liderato que haga esta temporada. Agustín Coscia está en la recta final de su recuperación de la tendinitis que padece en el Aquiles desde su primera semana en el equipo, en agosto. La semana anterior completó todos los entrenamientos sin experimentar molestias incapacitantes y eso hace que los servicios médicos sean optimistas con su debut en el equipo, algo que probablemente se posponga una semana más para evitar la dureza del césped artificial del Olímpic de Terrassa.

Carlos dela Nava, que finalmente se quedó fuera de la convocatoria por molestias, en teoría, poco relevantes, no superó la prueba previa a la disputa del encuentro frente a La Nucía y el miércoles, después de 72 horas de reposo y terapia, volverá a probarse para decidir si puede ingresar sin cortapisas en la rutina física junto al resto del equipo o si, por el contrario, trabaja con los readaptadores y se mantiene en compás de espera, siendo duda hasta última hora.