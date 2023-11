Rubén Torrecilla no dará la lista de convocados hasta que no complete su última sesión de trabajo, programada este sábado, a las once de la mañana, en Fontcalent. A diferencia de lo sucedido en anteriores visitas a campos de césped artificial, el técnico del Hércules ha preferido no variar la rutina y trabajar cada día sobre la misma superficie natural. «El Olímpic de Terrassa no se parece a ningún campo de hierba sintética que tengamos por aquí, así que no merecía la pena correr el riesgo y he preferido seguir la rutina normal. Tendremos que adaptarnos al terreno de juego en el tiempo de calentamiento, no queda otra», avisa el técnico blanquiazul, que ya sabe que no podrá contar ni con Nico Espinosa ni con Carlos de la Nava, pero abre la puerta a incluir en la lista de 18 a Agustín Coscia, que todavía no se ha estrenado como jugador herculano. «Agustín está bien, ha trabajado perfectamente, pero está claro que necesita más tiempo para coger ritmo de competición porque ahora, todavía no lo tiene», aclara el preparador.

Lo más natural será que el argentino se quede en Alicante y que aplace, al menos, una semana más, su ingreso en el equipo como sustituto natural de Marcos Mendes, máximo goleador en el bloque de Torrecilla en este inicio de campeonato con 3 tantos. Torrecilla acaba con el peor maleficio del Hércules El Hércules defiende su condición de primer clasificado. Lo hace por segunda vez en lo que va de curso. «Estamos contentos por ser líderes», asegura Torrecilla, que sigue sin dar un valor real a esta coyuntura, aunque reconoce que le satisface verse arriba. «No es fácil llegar aquí con 18 caras nuevas y conseguir adaptarnos tan rápido, acoplarnos, funcionar como un bloque en tan poco tiempo», valoró el extremeño, que asegura que la clave del buen momento que vive el proyecto liderado por él radica «en la unidad grupo» «Vivimos en un tablero de ajedrez y cada fin de semana jugamos una partida distinta» «Hay gente joven que quiere mejorar, seguir el camino del éxito y que desea que el Hércules crezca», subrayó el técnico antes de desarrollar su idea. «Hemos hecho un vestuario unido, joven, lleno de gente de con hambre, comprometida, que quiere crecer, que liga su éxito personal al del Hércules, que quiere contribuir a que el club se desarrolle, que salda de donde está y lo haga con ellos», indica Torrecilla, orgulloso de su vestuario y de su forma de entender el día a día. Evolución continua «Mejoramos cada día porque todavía no hemos alcanzado nuestro tope. Buscamos fórmulas diferentes para que nuestros rivales no lo sepan todo de nosotros. Vivimos en un tablero de ajedrez y cada fin de semana jugamos una partida», resume el entrenador blanquiazul, convencido de que a la tercera visita a Barcelona este curso «irá la vencida». La visita al Olímpic de Terrassa le preocupa más por las condiciones del rival que por las dimensiones y la superficie del campo. «No será fácil mantener la primera plaza esta jornada porque nos espera un rival fuerte en casa que nos va a exigir. La superficie no será un problema. El campo es tan ancho como el Rico Pérez y se puede dominar con la pelota», añadió Torrecilla, firme en su idea de que ni el terreno de juego ni las bajas pueden usarse como excusa. «Buscamos fórmulas para no ser previsibles, para que los rivales no nos tomen la medida» «Hay que ponerse el mono de trabajo, competir y hacer un partido que sea dificilísimo para el Terrassa. No hay que mirar lo que pasó en las dos visitas anteriores a Barcelona porque son contextos diferentes, sino competir», reiteró el entrenador, quien justificó las rotaciones constantes en las posiciones del medio campo argumentando que tiene «seis jugadores de gran nivel para tres puestos». «Tenemos muchas variantes y todos se merecen jugar. El Hércules se parece mucho a lo que yo quería. Un equipo intenso, dominante, que sabe sufrir cuando las cosas no le salen bien, que busca siempre la portería rival, que no negocia el esfuerzo, que solo una vez se ha visto sometido (en la visita al Europa) y que cuando marca el primero va a buscar el segundo. Debemos seguir así».