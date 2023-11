El Hércules tiene puestos todos los sentidos en el encuentro de este domingo (12.00) en el incómodo campo del Atlético Saguntino en busca de recuperar el liderato después de dos empates consecutivos. El conjunto blanquiazul jugará en una superficie de césped artificial que no se encuentra en un estado óptimo por sus 16 años de antigüedad. Será el primer duelo de los últimos cinco que afronta el Hércules para cerrar la primera vuelta de la competición, una serie de enorme exigencia que puede marcar diferencias en la parte alta de la tabla. Tras el partido de este domingo, el equipo de Rubén Torrecilla se verá las caras ante el Manresa, Peña Deportiva, Badalona y Lleida, encuentros ante rivales serios en los que el Hércules deberá ofrecer su mejor versión, especialmente ante los dos últimos, rivales muy directos en la lucha por el ascenso directo.

Los dos empates consecutivos no han mermado la confianza de la plantilla, el equipo se mantiene colíder y ahora afronta un duelo incómodo ante un rival en zona de descenso que lleva dos derrotas consecutivas. El equipo alicantino, al que solo le separan dos goles de la cima de la clasificación, ha rendido a un nivel notable, sobre todo en el estadio Rico Pérez, donde ha logrado cinco victorias y un empate. Además de estar en la pelea por el liderato, posición que ha ocupado en solitario en dos jornadas, el conjunto blanquiazul ha logrado firmar su mejor arranque de siempre como local al sumar cinco triunfos sin recibir un gol y, sobre todo, reconquistar la confianza de su afición, ya que la entidad ha superado la cifra de los 8.000 abonados.

El doble de puntos

El Hércules tiene 26 puntos, el doble de los que tenía la pasada temporada cuando estaba en zona de descenso, y siete más que hace dos temporadas, la primera del club en la entonces recién creada Segunda Federación. El equipo de Rubén Torrecilla arrancó con una plantilla prácticamente nueva tras realizar 14 fichajes, formada por una mezcla de jugadores jóvenes y futbolistas veteranos conocedores de la categoría. El Hércules apenas necesitó un par de amistosos para asimilar los conceptos de Torrecilla e ilusionar a su afición con un juego intenso y, sobre todo, mucha entrega sobre el césped. El buen arranque de la temporada con tres victorias consecutivas permitió al conjunto alicantino pasar página a las temporadas pasadas, incluidos los partidos disputados en campos de césped artificial de Baleares.

La secuencia repetida en dos ocasiones de tres victorias y una derrota, ambas en Barcelona y en césped artificial, permitió al Hércules instalarse en la cabeza de la tabla mano a mano con el Lleida. Los dos empates consecutivos ante Terrassa y Alzira han frenado el ritmo frenético que había marcado el equipo alicantino durante gran parte del primer tercio de la Liga, aunque las sensaciones siguen siendo positivas.

Desplazamiento

La ilusión de la afición se mantiene intacta y la conexión con la plantilla es máxima esta temporada. El Hércules no estará solo en el Nou Morvedre de Sagunto, ya que más de 150 aficionados acompañarán al equipo este domingo en busca de una victoria importante y necesaria después de los dos empates pasados. En el Saguntino se encuentran los alicantinos y exjugadores del Hércules Pedro Torres y Juanma Acevedo.

Juanmi: "Fuera de casa hay que dar un paso al frente"

Juanmi, Abad y Samuel Vázquez son los únicos jugadores del Hércules que han disputado todos los minutos de competición. Juanmi, que además ha metido dos goles, está satisfecho con la temporada que está realizando: «Estoy contento, dije cuando vine que el objetivo mío era ascender y estamos en el camino». Sobre el partido de este domingo está tranquilo. «Hay que sumar de tres en tres otra vez, los empates no son negativos porque se trata de sumar y al final de temporada se van a agradecer. Fuera de casa tenemos que dar un paso al frente y hacernos más fuertes en las áreas», señaló Juanmi, que no teme el estado del campo del Saguntino: «Nos han comentado que no está en las mejores condiciones pero, como dice el míster, es el mejor campo del mundo y es el que tenemos para jugar y para ganar». El defensa del Hércules está encantado con la afición. «Sabía que era un público exigente que requiere que los jugadores demos nuestro máximo nivel y por suerte hemos empezado muy bien y la gente se ha enganchado. Esa exigencia la estamos usando bien para darnos un plus en todos los partidos». Por último, Juanmi cree que al final serán muchos los equipos que estén en la lucha por el ascenso directo.