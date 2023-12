Nico Espinosa ha recibido el alta. Ahora corresponde a Rubén Torrecilla decidir si está en condiciones de ingresar en la convocatoria para el trascendental duelo del domingo frente al Badalona Futur, clave para seguir aspirando a dar caza al Lleida en la última jornada de la primera vuelta en el duelo directo que ambos vivirán el 7 de enero en el Camp d'Esports.

El canterano del Hércules ha completado todas las fases de readaptación tras superar la rotura fibrilar de grado I «en la unión miotendinosa proximal de la cabeza larga del bíceps femoral izquierdo» que sufrió en la segunda parte del derbi contra La Nucía el pasado 5 de noviembre.

El atacante blanquiazul se ha recuperado de la dolencia y tiene el visto bueno del doctor para volver a competir, pero deberá ser el técnico quien determine si, con los entrenamientos que lleva, está en condiciones de ser uno de los 18 elegidos para medirse con el equipo construido por Toni Freixa, campeón este curso de la Copa Federación

La cautela con Nico es máxima después del histórico de lesiones que acumula desde que se destrozó la rodilla con el filial justo antes del estallido de la pandemia. Tras pasar por el quirófano el febrero pasado, no ha vuelto a recaer y todo lo que le ha lastrado muscularmente tras completarse con éxito su intervención ha sido en la otra pierna o en zonas diferentes motivadas, en gran medida, por sobrecargas, siempre como consecuencia de su implicación en las sesiones de trabajo.

Con el alicantino en condiciones de entrar en una convocatoria cinco semanas después, el preparador del Hércules regresa hoy a la faena con toda la plantilla a su disposición, algo que no había sucedido nunca desde el comienzo del campeonato. Solo hay un futbolista que sigue siendo duda a cuatro días del duelo con el cuadro badalonés. Se trata del sub-23 Jorge Galvañ, con ficha del filial, pero integrado en el primer equipo desde el verano tras convencer a Torrecilla en pretemporada. Tiene afectado el aductor.

Fue por precaución

Carlos Mangada, que dio el susto en Santa Eulalia reclamando él mismo el cambio, no tiene nada reseñable. Padeció una «subida» de los músculos de la tibia y prefirió no arriesgar, tal y como hizo siete días antes Carlos Abad tras notar tensión en el cuádriceps de la rodilla derecha. Las alturas de Liga a la que estamos y la intermitencia de Mangada en las alineaciones, alternando titularidad con César Moreno en muchos casos, le causaron cierta fatiga en el choque contra la Peña Deportiva que derivó en esa «subida» en el isquio que no reviste gravedad. El propio entrenador descartó una lesión del centrocampista al final de la remontada en Ibiza (1-5), una que la entidad no vivía desde hacía 11 años.

El sub-23 Jorge Galvañ es el único que vuelve hoy al trabajo con el grupo arrastrando molestias leves, en su caso en el aductor

El técnico blanquiazul vio como tres de sus delanteros marcaron en Santa Eulalia, incluyendo el estreno goleador de Agustín Coscia, que ya está en disposición de formar de inicio si Torrecilla entiende que debe dar descanso a Marcos Mendes, algo poco probable después de su doblete en la última jornada. Los 21 jugadores con ficha del primer equipo que inician la semana de trabajo este miércoles (16 horas, Rico Pérez) lo hacen en plenas facultades físicas. Si no hay contratiempos, el domingo será el primero con todos disponibles... Crucen los dedos.