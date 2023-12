Los estigmas son pertinaces, por eso abruman, por eso santifican a quienes los padecen. La afición del Hércules está acostumbrada a sufrirlos, de ahí el halo de pesimismo silencioso que sacudió el Rico Pérez cuando Sergio Cortés, con un chut demoledor desde la frontal del área, adelantó al Badalona. Su derechazo despertó los fantasmas que viven en ese estadio desde hace mucho, los puso en pie de guerra. «Otra vez lo mismo de siempre, otra vez fallando en un día grande, otra vez llorando males infinitos». Lo pensó mucha gente. Puede que las 7.900 repartidas por la grada.

No es culpa suya, la mala costumbre es lo que tiene, cuesta mucho erradicarla. Pero algo está cambiando, aunque sea muy poco a poco, aunque no se aprecie a simple vista. Lo sabe el público y, por suerte, lo desconocen los que se matan abajo porque a la gran mayoría de los integrantes del vestuario no les ha pasado por encima la pulsión autodestructiva de esta franquicia centenaria.

El Hércules mereció ganar. Hizo méritos de sobra para ello, pero su tremendo esfuerzo, anoche solo le dio para empatar. Su monólogo ofensivo, su exhibición atacante en la segunda mitad, frente a un rival directo, duro, combativo, no le valió para festejar el triunfo, para enviar a la lona a un Badalona brillante, afilado, consecuente con sus fortalezas y sus debilidades.

Dos contras letales del Badalona obligan al conjunto local a firmar una reacción ofensiva sobresaliente en casa

Cinco zagueros en acción defensiva para cubrir las internadas de Samu y mucha presión en bloque medio con hasta dos hombres saliendo al poseedor del balón. Todo muy estudiado, todo bien trabajado, todo saliendo a la perfección. A Ferran Costa no le sorprendió nada, sabía lo que se jugaba, dónde y contra quién. Por eso se vivió un excelente encuentro de fútbol en la cuarta categoría. Solo por ello el reparto de puntos puede considerarse justo, por haber hecho sentir a los espectadores sensaciones que creía no volverían nunca en una Liga atestada de caucho, de hierba de mentira, de entrenadores convencidos de que no perder está por encima de todas las cosas, también de Dios.

Verse con el marcador en contra tan pronto dejó al Hércules aturdido un rato, poco. Apenas unos minutos. Después recuperó el guion, el latido, el impulso. Lo hizo con ayuda, la de su público, que adelantó las críticas contra la propiedad al arranque para que nada entorpeciera su tarea de arrope, de hacer sentir a los que defienden el escudo que, como la historia blanquiazul, están por encima de esta Segunda RFEF opaca, tosca.

Una posible falta sobre Colomina da pie al 0-1 y un despiste defensivo tras pérdida en área rival propicia el 1-2

El tanto de Cortés nació de una contra frenética, de una posible falta a Colomina en la conducción. Sin embargo, entre esa infracción y la resolución para muchas cosas y ninguna buena para quien las defendió, más con la mirada que con la bota. Poco antes, Carlos Abad había obrado el primer milagro, de nuevo fruto de un error, este de De la Nava.

La estructura con cuatro centrocampistas de buen trato tuvo solo dos fisuras, dos instantes de duda, y ambos los aprovechó el cuadro catalán, otra insana habilidad que poseen los equipos que se miden con el Hércules. Pese a la desventaja, los alicantinos siguieron ordenados, trabajando juntos, remando a la vez, así que en un saque de esquina fruto del control apabullante, Mangada sirvió un centro que Mendes, en una maniobra de dos tiempos, transformó en empate a la media hora.

Refuerzo positivo

Debió comenzar otro encuentro, el bueno, el definitivo, pero un segundo error en cadena convirtió una pérdida en área enemiga en un tanto en contra, el segundo en la tercera llegada catalana. Valverde aprovechó la distancia insalvable entre Samu y Ryan Nolan para fabricarse un mano a mano en una contra de tres toques para volver a silenciar y poner a prueba la resiliencia de la hinchada local a diez minutos del descanso.

En otro tiempo, no hace tanto, en un contexto diferente, con protagonistas distintos, el Hércules habría asumido su fatalismo sin batallar, aceptando su destino funerario, su contrariedad crónica. Pero, por ahora, ese momento aún no ha llegado. Salió del receso más enchufado si cabe. Amplificó su intensidad, ocupó más espacio y limitó al Badalona hasta reducirlo, hasta empotrarlo por empuje cerca de su portero.

Siete ocasiones claras, tres de ellas cristalinas, a escasos metros del guardameta, rematando de cabeza o pateando, primero Coscia, dos veces, y luego Josema. Llegadas a línea de fondo sin finalizador para los pases de la muerte de Candelas, Mendes y Álvaro. Ataques sin cuartel, sucesivos, hasta que Carlos Mangada, enorme, templado, mayúsculo en la ejecución de la estrategia, botó una falta lateral que el delantero rosarino, hábil, escurridizo, intuitivo, transformó, con un giro de cuello seco, tenaz, en el 2-2 al filo del 85. Ningún herculano despide triste 2023, todos, hasta los más escépticos, vislumbran un final distinto y eso, a día de hoy, ya es un cambio sustantivo.