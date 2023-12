El Hércules ha pasado de la decepción más absoluta a la gran ilusión en solo unos meses, cerrando el año como segundo clasificado a solo dos puntos del líder, el Lleida, con el que se enfrenta el próximo 7 enero en una combate directo por el campeonato de invierno. El conjunto blanquiazul le ha dado la vuelta por completo a sus sensaciones tras la debacle de la pasada temporada en la que el equipo finalizó el año a 14 puntos del líder, el Teruel, y a solo dos puntos de la zona de descenso directo. El Hércules, dirigido primero por Ángel Rodríguez y posteriormente por Lolo Escobar, se arrastró en una temporada para olvidar en la que el equipo tocó fondo.

El cuadro alicantino comenzó 2023 con ilusiones renovadas tras la llegada a su banquillo de Lolo Escobar, quien hizo reaccionar al equipo y tras una racha de resultados positivos lo llevó hasta la zona de promoción, pero al final la inercia fue la misma del inicio de temporada y la plantilla no despertaba. Los duelos ante los rivales directos fracasaban y se fue poniendo cada vez más difícil conseguir una de las plazas de «play-off» de ascenso. Era lo mínimo que se le podía pedir, pero ni eso. Aquella desilusión contrasta con la situación actual en la que todo parece distinto.

El Hércules del año pasado finalizó diciembre con 15 goles a favor en 15 partidos. El de ahora lleva 27 en 16 partidos. En cuanto a goles encajados, el equipo de la decepción sumó 19. El de ahora 16 con un partido menos. Es una de las asignaturas a mejorar. El Hércules encaja demasiados goles y necesita sumar muchos para certificar los triunfos. Es el único punto a mejorar de la plantilla de Rubén Torrecilla.

Con la desilusión por bandera, a la afición le costaba confiar en el equipo y las entradas de público en el Rico Pérez fueron muy flojas. Nada que ver con el despertar de la afición que está viviendo ahora mismo el estadio alicantino. Cada vez más público y el número de abonados ha superado la cifra de los 8.500 abonados. El equipo respondió desde el primer día y la gente lo agradeció con un apoyo total desde prácticamente la pretemporada en la que no tardó en verse el sello que iba a mostrar el conjunto blanquiazul en competición oficia. La calidad de la plantilla, su entrega, su valor humano y la conexión con la grada son los principales puntos fuertes de este Hércules que camina con un goleador de referencia como Marcos Mendes con seis goles. El año pasado, esa fue la cifra de los máximos goleadores en toda la temporada, que fueron Alvarito y Míchel. El primero sigue dando un gran rendimiento cada vez que tiene oportunidad, mientras que el segundo no cuenta para Torrecilla y su participación ha sido testimonial. Su salida en el mercado de invierno es muy probable si acaba llegando a un acuerdo con el club.

El Hércules, con cada vez más masa social, también ha realizado gestos para reconquistar el afecto de la ciudad al aproximarse a clubes emblemáticos de cantera de la ciudad y a otros sectores sociales, como los comerciantes o el mundo de las fiestas, para firmar convenios de colaboración. Época de esperanza en el club blanquiazul a la espera de la respuesta a partir de enero con el ascenso como objetivo.

Torrecilla, la ilusión

Pese a la decepcionante temporada, el Hércules decidió mantener la confianza para el nuevo proyecto en Lolo Escobar, pero el técnico extremeño rompió su contrato con la planificación ya en marcha para firmar por el Algeciras, conjunto de superior categoría.

El Hércules, sin entrenador y apenas plantilla, se encomendó a Rubén Torrecilla, ex entrenador del Castellón, quien junto al secretario técnico, Paco Peña, diseñó la plantilla en un tiempo récord. No pudo salir mejor la jugada para el conjunto blanquiazul. El nuevo técnico convenció con su discurso y con el sello que imprimió a sus jugadores en el terreno de juego. La afición caló desde el primer momento la filosofìa del nuevo Hércules y lo arropó desde la pretemporada. Hacía tiempo que no había una conexión con los seguidores como la que hay este año. Torrecilla tiene claro que lo primero en el club es la afición y así lo hace saber.