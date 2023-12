La salida de César Moreno es cuestión de horas. El centrocampista del Hércules ultima las condiciones para salir cedido rumbo al Valencia Mestalla, que ya le quiso el pasado verano pero al final no se dieron las condiciones para su marcha. El conjunto blanquiazul ve ahora con buenos ojos su cesión al filial valencianista para poder disponer de los minutos que ahora no tiene, ya que no ha contado especialmente para Rubén Torrecilla en la primera vuelta de la competición. Moreno sólo ha sido titular en seis de los 16 partidos disputados por el Hércules hasta el momento y la intención del club es que el jugador de solo 22 años pueda desplegar todo su potencial en el conjunto ché en busca de una vuelta al equipo la próxima temporada o de un posible traspaso, ya que su cláusula es de cinco millones de euros. El Hércules tiene en propiedad al jugador hasta junio de 2027.

César Moreno quiere un futuro mejor Con la salida de César Moreno, que prácticamente ya se da por hecha, el club intensifica los contactos para fichar a un centrocampista defensivo y una de las opciones que considera más interesante es la de Miguel Marí, jugador del Eldense que tan solo ha disputado 13 minutos en 3 partidos con el conjunto azulgrana en Segunda División. El Hércules ya lo tuvo en su agenda el pasado verano pero finalmente no hubo posibilidad de incorporar al jugador alicantino. César Moreno se irá cedido al Mestalla con opción de compra a final de temporada. Llegó al Hércules procedente del Elche donde debutó con el primer equipo a las órdenes de Pacheta en el partido de Copa del Rey ante la Gimnástica Segoviana. Enseguida se hizo con un hueco en el once titular del Hércules, especialmente con Lolo Escobar, pero esta temporada ha perdido mucho protagonismo en el equipo con solo seis titularidades. El jugador cartagenero podría debutar con la camiseta de Mestalla el 7 de enero precisamente ante el Cartagena. De Palmas, al Alcoyano El Hércules y Rafa de Palmas han llegado a un acuerdo para renovar el contrato que les unía y el jugador saldrá cedido hasta el final de la presente temporada al CD Alcoyano, conjunto que milita en Primera Federación. De Palmas, de 19 años y nacionalidad francesa, era una de las apuestas jóvenes del cuerpo técnico para la presente temporada, pero el centrocampista apenas ha disfrutado de oportunidades más allá de la pretemporada. El francés es el segundo jugador de la primera plantilla del Hércules que abandona el equipo para enrolarse en el Alcoyano, ya que días atrás su compatriota Jean Paul D’Ndjoli siguió idéntico camino. El club, a través de un comunicado, deseó al jugador francés la «mejor de las suertes» en esta nueva etapa profesional.