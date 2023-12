El Hércules anda con máximo cuidado en el arranque del mercado de invierno. El club es consciente de que lo que bien funciona mejor no tocarlo con una primera vuelta excepcional con el equipo segundo a solo dos puntos del líder Lleida, próximo rival. Torrecilla es consciente de que un buen vestuario no debe ser manipulado en exceso en un mercado del que nunca se sabe las consecuencias que puede tener para el futuro de la plantilla. Pese a ello, los movimientos han comenzado con suma rapidez con tres salidas (David López-Guerrero, Jean Paul y Rafa de Palmas) y una cuarta (César Moreno) que está totalmente apalabrada. A ellos es muy posiblemente que se una la marcha de Míchel Herrero, aunque ello depende de una ardua negociación con la propiedad del club, que fue quien realizó la gestión para su regreso al Hércules. El centrocampista no ha contado para Torrecilla en la primera vuelta y ha dejado claro que tampoco contará con él en la segunda, con lo que tener en la grada al jugador con una mayor ficha de la plantilla no tiene ningún sentido. Lo positivo es la actitud que siempre ha tenido el jugador en los entrenamientos pese a ser consciente de que no entra en los planes del cuerpo técnico.

De la debacle a la esperanza Tampoco parece asegurada la continuidad de Sergi Molina. Ocupa una ficha sénior y no ha disputado ni un solo minuto en las únicas cinco veces que ha sido convocado. El defensa alicantino también se entrega en los entrenamientos con buena actitud pero tampoco entra en los planes del técnico. De hecho, el club está buscando defensas en el mercado para reforzar al equipo. No se descartan más salidas de jugadores en los próximos días que no estén contando con minutos con Torrecilla. En total, todo apunta a unas seis o más salidas, una pequeña revolución en busca de hacer al equipo más poderoso para luchar por la primera plaza y el ascenso directo a la Primera RFEF. De momento, el club anunció las incorporaciones de Javi Moreno y Richmon Dapaah, dos extremos que ya disputaron el encuentro amistoso del pasado viernes ante el Torrellano en el Rico Pérez. La entidad aceleró sus fichajes y su llegada a Alicante para que puedan estar disponibles en el trascendental encuentro del día 7 (17.00) ante el Lleida. Necesitan ritmo de competición y amoldarse a sus compañeros. Javi Moreno y Sarkodie Dapaah, primeros fichajes invernales del Hércules El Hércules está disfrutando de unas mini vacaciones hasta el próximo 2 de enero, fecha en la que el equipo alicantino comenzará a preparar la visita al líder en un partido en el que está en juego el liderato del grupo y el campeonato de invierno. El equipo alicantino despide 2023 en plena tregua social con más de 8.500 abonados y con la esperanza de que todo lo bueno apuntado sobre el césped en el último trimestre se confirme en 2024, año que comenzará con la posibilidad de ser primero tras una primera vuelta fantástica. El año arranca con fuerza, dos salidas consecutivas a Lleida y al campo del Espanyol B. El Formentera será el primer rival en visitar el Rico Pérez.