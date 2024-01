Cara de enfado, pero voz en pausa, serena, medida para no decir nada realmente grave a pesar del disgusto. Rubén Torrecilla no ocultó su malestar, pero tampoco quiso hacer una tragedia de su primer revés sobre césped natural en el presente curso: «En algún momento tenía que llegar», sentenció.

«Estaba muy contento con la primera parte, se lo he dicho a ellos, pero también les he recordado que no podíamos bajar la intensidad porque ellos eran un buen equipo. Me jode especialmente el gol del empate porque trabajamos mucho para que esos despistes no se produzcan. Creo que hemos sido mejores en el cómputo general, pero nos hemos relajado quince minutos y cuando haces eso te pintan la cara», lamentó Torrecilla.

«En cuanto nos hemos relajado –volvió a insistir– el partido ha cambiado de signo. No le pongo ningún pero a la primera mitad, pero había que haber jugado igual todo el encuentro. Cualquiera te gana fuera de tu casa si no estás a tope los 95 minutos», argumenta el preparador del Hércules.

«Después del 2-1, hemos hecho todo lo posible para empatar y lo hemos merecido, pero esta vez la suerte no nos ha acompañado»

Cuestionado por la posibilidad de que la relajación fuera culpa de que alguien en el equipo conociera los resultados favorables que se habían dado en los partidos en los que estaban implicados los rivales directos, Badalona y Lleida, el entrenador fue tajante: «No teníamos ni idea ni yo ni mis jugadores. Nadie mira el teléfono en el descanso y nadie nos lo dice hasta que no acaba el partido», revela.

«Le he dado un toque de atención a los jugadores antes de venir a la sala de prensa, les he recordado que cuando te enfrentas con rivales con buenos jugadores como el Espanyol B no vale con jugar bien una parte, que hay que estar y ser intensos siempre», advierte.

«A pesar de todo, luego hemos hecho todo para, como mínimo, poder empatar, pero esta vez la suerte no ha estado de nuestro lado. Nos vamos de aquí cabreados todos, yo, los jugadores y nuestros aficionados, pero el domingo lo podemos arreglar», deseó.