Semana con un solo día libre. Charla el lunes en el vestuario antes del entrenamiento y una idea clara: los fines de semana de continuidad en el once y repetición de alineaciones han terminado... por ahora. Rubén Torrecilla está decidido a agitar el avispero para impedir que el equipo caiga en la rutina, que sucumba a la tentación de relajarse, de acomodarse, de creer que lo peor ha pasado ya porque es justo lo contrario. El objetivo al que aspira el Hércules se decide ahora y no puede fallar.

"Hemos trabajado mentalmente a nivel de grupo, repasando errores individuales y colectivos y tratando de dejar claro con ello lo que nos ocurre como equipo cuando caemos en la tentación de relajarnos. Nosotros no podemos sentirnos mejor que nadie, debemos demostrarlo, es lo único que podemos y tenemos que hacer", dice el entrenador a modo de aviso a navegantes. "Acabé muy cabreado porque no sé qué nos paso en la segunda parte, habíamos hecho lo más difícil y lo tiramos todo por la borda a los cinco minutos. Les metimos en el partido y lo acabamos pagando. Espero que hayamos aprendido", deseó el preparador blanquiazul.

Enfado indisimulado

"No se puede estar al 100% siempre, pero en las acciones a balón parado como la que nos costó el empate del Espanyol B, sí. Ese gol no se puede permitir. Remató solo y no tenía nadie a tres metros. Fue un fallo de marca imperdonable. En el fútbol es imposible defenderlo todo bien, no cometer errores, pero en las jugadas a pelota parada sí que se puede hacer y se debe hacer bien porque está todo muy medido y muy trabajado", aclaró el extremeño, señalando el despiste imperdonable de Carlos de la Nava que facilitó e empate del filial perico. "En esta categoría, el balón parado y la estrategia son fundamentales. A nosotros nos ha dado puntos, y tenemos que impedir que nos los quite. Ahí siempre tiene que haber máxima concentración", exigió Torrecilla, convencido de que habrá caras nuevas frente al Formentera.

"Tengo a todos los futbolistas disponibles. Eso difuculta la convocatoria, pero enriquece al equipo porque aumenta la competencia. Habrá rotaciones porque al nivel que están todos puede jugar cualquiera, tenemos muy buenos futbolistas, nos hemos reforzado muy bien y no voy a permitir que nadie se relaje, todo el mundo tiene que estar disponible y nadie debe sentir que tiene el puesto asegurado, nadie, porque la competencia es muy alta", reiteró el entrenador cacereño, que vislumbra tres meses muy difíciles.

"Va a ser una recta final de campeonato muy dura, tres meses de mucha exigencia. Todos estamos en un puño y lo más importante es ser regular, no desfallecer. El liderato está muy reñido, podemos acceder a él cualquiera de los de arriba, así que el golaveraje también será crucial, me temo", reconoce el técnico blanquiazul, que defiende la riqueza táctica de su equipo, desarrollada desde la pretemporada.

Un equipo rico en planes

"Tácticamente somos muy versátiles, muy flexibles, no nos ceñimos o nos sujetamos a un sistema concreto. Mezclamos función de la necesidad, hacemos variaciones en función de si atacamos o defendemos. Jugamos con mucho peso ofensivo, acumulamos a muchos hombres por dentro, tener la pelota, dificultar que nos la quiten y pisar área el mayor número de veces posible. Cuando hacemos bien las cosas somos un equipo muy difícil de batir", revela el responsable del modelo de juego bñanquiazul.

La derrota en Sant Adrià de Besós escoció y tendrá consecuencias. "Habrá tres o cuatro cambios, no creo en las revoluciones de una semana a otra, pero no voy a dar pistas al rival. Vamos a rotar porque necesitamos a todos frescos y enchufados para jugar lo que queda de campeonato. Siento que ahora mismo estamos en un punto en el que todos pueden jugar. Durante un tiempo, he confiado más en un bloque más fijo, pero ahora se ha equilibrado todo y puedo apostar por otros nombres para repartir las cargas y la responsabilidad. Nadie puede jugar midiéndose, el tiempo que se esté en el césped debe ser de máxima intensidad", sentenció en un tono muy mesurado.

Advertencia sin ánimo de ofensa

"Al jugador que no repita esta semana no le va a coger desprevenido ni por sorpresa. Lo advertí en la charla del lunes. Dije lo mismo que digo aquí ahora y les di los mismos argumentos. Tengo que llegar al tramo definitivo con el mayor número de jugadores a buen nivel que me sea posible y eso es imposible si siempre juegan los mismos. Y si hay alguno que esto le cabrea, que se tome un paracetamol y se relaje. Luchamos por un bien común, el Hércules, no hay lugar para la prioridad individual, tampoco para mí, que soy quien toma las decisiones pensando en el objetivo del club por encima de todas las cosas. No se puede aspirar a lo que aspiramos nosotros sin la participación de todos en su mejor versión" avisó Torrecilla.

"Los once que salen de inicio son muy importantes, pero no más que los cinco que entran después, que nos han dado muchos puntos también. Se juegue el tiempo que se juegue, deben ser minutos de máxima calidad para el jugador", agregó.

Un partido duro... otro

Con respecto al encuentro que le espera al Hércules este domingo al mediodía, el extremeño dejó clara su desconfianza a pesar de que el Formentera visita el Rico Pérez metido en la pelea por eludir el descenso. "La clave el domingo será la paciencia. Vamos a enfrentarnos a un equipo hipermotivado que acumula muchos jugadores atrás, que defiende en bloque bajo y tenemos que saber atacarlo sin perder los nervios, sin urgencias, con tranquilidad y con calidad en la definición porque no nos darán muchos espacio para crear superioridad".

"Después de una derrota no concibo otra cosa que ganar. Siempre salimos con esa mentalidad, pero después de perder, más todavía. Pero no vamos a conseguirlo solo con el escudo, necesitamos hacer las cosas muy bien porque el Formentera está en una buena dinámica después de tres semanas sin perder y de haber conseguido empatar con el Europa en la última jornada", subraya Torrecilla.