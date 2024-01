Más de un mes después el Hércules regresaba al Rico Pérez para disputar un partido de liga, tras la épica victoria en Lleida y la inesperada derrota ante el filial del Espanyol, el equipo blanquiazul por fin se reencontraba con su afición. En un partido con sensación de revancha y ganas de enderezar el rumbo. Rubén Torrecilla decidió mover el árbol. Entraron en el once como novedades Juanmi, Marí, Richie y Coscia. Cuatro cambios y variaciones en todas las líneas. Se quedaron fuera del equipo Nolan, Artiles, De la Nava y Mendes. Enfrente un Formentera en su mejor momento de la temporada y que buscaba dar la sorpresa ante el favorito al ascenso.

El encuentro arrancó con más ritmo de los habitual, el Hércules movía el balón con velocidad en busca de superar a un rival que intentaba sorprender en las contras. La primera ocasión clara la generó Ketu y acabó con un disparo de Miguel Marí rozando la escuadra. El fútbol era entretenido, sin pausas y con dos equipos apostando más por el vértigo que por la pausa. Sin embargo los goles no llegaban pese a la actividad ofensiva de Richie y Coscia, muy participativos. Los visitantes también generaron peligro y la incertidumbre llegó al descanso sin que el marcador se moviese.

Los minutos pasaban y no llegaba el gol local, con la sensación de que el rival estaba creciendo con balón. Torrecilla no hizo cambios en el descanso, en busca de dar continuidad a su apuesta inicial. Pero faltaba control en el centro del campo y eso permitía al Formentera no sufrir en exceso en defensa. El conjunto balear dio un paso atrás y buscó perder tiempo en las acciones a balón parado para ralentizar el ritmo del fútbol. Así pasaban los minutos para la desesperación de la grada. Torrecilla buscó soluciones con un triple cambio, dando entrada al partido a Javi Moreno, Artiles y Marcos Mendes.

El partido se complicó más con la expulsión de Mendes por doble amarilla. Al Hércules le tocaba buscar el gol en los minutos finales en inferioridad numérica. Aún así siguió insistiendo con más intención que puntería. La revolución en el once de Torrecilla no tuvo el efecto deseado. El fútbol castigó con un gol en el descuento desde el saque de esquina. Trágico final para un partido donde faltó precisión en los metros finales y llegó la primera derrota como local de una forma inesperada y muy dura.