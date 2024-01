La situación médica de José Artiles es más incómoda e inoportuna que grave. La exploración médica ha descartado un desplazamiento del hueso y eso quiere decir que el jugador no necesitará pasar el quirófano para poder iniciar su recuperación. La fractura del peroné de la pierna izquierda soldará de forma natural, de ahí que en el club hayan descartado que el canario se vaya a perder lo que resta de temporada. Es más, el cálculo, apoyado en el convencimiento médico, es que vuelva a competir en dos meses, lo que implica que podrá empezar a entrenar semanas antes si todo transcurre con normalidad.

Artiles abandonó el municipal de San Gregorio con el marcador igualado y con dos golpes secos en la pierna y en la mandíbula. Al no remitir el dolor y persistir el malestar, Paco Peña, director deportivo del equipo, se trasladó con él hasta el Hospital IMED Valencia, donde la exploración radiológica no apreció fractura total del hueso. Ya en ese instante se le indicó que no debería someterse a ninguna intervención, que debía inmovilizar la zona con una férula para dejar que el tejido óseo se regenere y la superficie dañada se solidifique, algo que debería concretarse en menos de 30 días.

Este mismo lunes por la tarde, el futbolista visitó al doctor Pedro Ripoll para ratificar la primera opinión aprovechando el convenio que tiene la SAD blanquiazul con la clínica que este dirige junto al también traumatólogo Mariano de Prado, que está reconocida con el sello de excelencia FIFA. Allí se quería certificar que la fisura era limpia y que el peroné no había sufrido desplazamiento, que la fractura no era total.

El Hércules no moverá ficha en el mercado para tratar de cubrirle el tiempo que permanezca ausente, algo que tampoco haría en caso de ser una dolencia de larga duración porque entiende que dispone de perfiles compatibles en la plantilla tras la incorporación de Javi Moreno y Miguel Marí.

Artiles, en cambio, sí necesita pasar por el quirófano para reponerse de la contusión en el rostro que le provocó una pequeña fractura muy incómoda que le dificulta la masticación y el habla.

Este miércoles se somete a una cirugía maxilofacial en el Hospital IMED Elche, en Torrellano, para paliar el efecto del golpe que le propinaron en Torrent y que le llevó a escupir sangre en su retirada del terreno de juego. En menos de 30 días debería estar plenamente restablecido de ambos procesos, de ahí que el Hércules confíe sin ambages en poder disponer de Artiles en los últimos cinco partidos de la temporada regular (y en los de la promoción de ascenso si no se logra el salto de categoría por el camino más recto, el del campeón).

La visita del Atlético Saguntino al Rico Pérez el primer fin de semana de abril es la fecha que se pone el jugador como tope para volver a pisar un terreno de juego y competir al máximo nivel, un horizonte que el domingo, cuando se reveló la afectación de los huesos de la pierna y la cara, se antojaba muchísimo más lejano.

Mercado de fichajes

La dirección deportiva dispone hasta la medianoche del jueves (1 de febrero) para completar el equipo. Dos movimientos más en el mejor de los casos, un lateral zurdo y un pivote defensivo. Ahora mismo dispone de dos licencias profesionales libres, pero no serán necesarias porque el deseo de la secretaría técnica es que el centrocampista sea un jugador de menos de 23 años que pueda quedarse en propiedad cuando acabe la cesión que se busca ahora.

En el caso del zaguero, la negociación está muy avanzada y debería concretarse antes, en las próximas horas. En su caso tampoco requeriría dar de alta una «licencia P» porque aún no ha cumplido los 23 años.