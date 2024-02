El Hércules dejó para el último día del mercado de invierno buena parte del trabajo pero solo pudo conseguir a Alberto Retuerta tras desvincularse del Deportivo. El club no pudo conseguir finalmente el fichaje de Gonzalo Miranda al no poder salir del Racing Cartagena Mar Menor pese a haber un acuerdo total con el jugador. De cualquier forma, el club tiene la posibilidad que fichar a algún jugador que se haya quedado sin equipo y esté en el paro. La entidad blanquiazul ha trabajado intensamente en los últimos días en busca de un lateral izquierdo y de un centrocampista. Finalmente, Paco Peña consiguió el objetivo de cerrar la incorporación de Retuerta tras arduas negociaciones en un día frenético de llamadas de teléfono. Por la mañana Ortiz, Peña y Torrecilla se reunieron en el club para cerrar las bases del último día de mercado, horas vitales en un momento delicado del equipo con tres derrotas consecutivas en puertas de una grave crisis si no se gana el domingo al Sant Andreu.

Regresa Albert Retuerta al Hércules. El lateral izquierdo fue el elegido por el club blanquiazul para luchar por el puesto con Candelas. Su buen papel la pasada temporada ha sido esencial para volver a pensar en él. El jugador, de 21 años, ya jugó en el conjunto blanquiazul en el tramo final de la pasada temporada al llegar cedido en el mercado de invierno. Disputó quince partidos con el equipo alicantino, todos ellos como titular. El Hércules se arriesga con Alberto Retuerta para el lateral izquierdo La única duda que deja es la trombosis venosa que sufrió el pasado mes de noviembre y que le impide incorporarse al equipo al cien por cien. Necesitará varias semanas para estar al nivel de sus compañeros pero llega con enormes ganas de ganarse un puesto en el equipo. Retuerta ha jugado esta temporada cuatro partidos con el Deportivo tres de ellos de titular aunque no juega desde noviembre. Es una apuesta de riesgo del Hércules pero Torrecilla ha tenido claro que quiere contar con él como refuerzo para el lateral izquierdo. De esta forma, el Hércules ha cerrado el mercado de enero con cuatro fichajes (Javi Moreno, Miguel Marí, Richmond Dappah y Retuerta). Antes se fueron César Moreno, Míchel, Sergi Molina, Hugo Sanz y Jean Paul. El Hércules ha realizado más movimientos en el mercado de invierno de los que tenía intención tras la impecable primera vuelta de la competición. La mala racha del equipo ha coincidido con los primeros movimientos. Tres derrotas en tres partidos con el encuentro del domingo ante el Sant Andreu convertido en final para evitar una grave crisis. Por fin, finaliza un mercado de invierno que no suele traer grandes noticias.