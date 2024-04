Hércules - Peña Deportiva: prueba de valía y fútbol

La afición ha respondido. Lo ha hecho esperando que su equipo esté a la altura del sentimiento que representa en un momento clave para el futuro del club. En torno a 16.000 personas acuden este domingo al mediodía al estadio para animar al Hércules en su pugna con la Peña Deportiva, el rival al que mayor goleada ha infligido en la presente campaña. El 1-5 logrado en Santa Eulalia es la referencia, pero desde aquel partido de antes del parón navideño han ocurrido muchas cosas.

Los ibicencos, que soñaban con repetir presencia en la promoción de ascenso, han tardado tiempo en asimilar que su pelea será por la salvación. Después de seis semanas con un solo tropiezo y tres victorias han logrado un pequeño escudo de 3 puntos sobre el descenso. Ganar en el Rico Pérez les daría un salto que podría ser definitivo en su aspiración, así que no se lo pondrá fácil, en teoría, al conjunto de Torrecilla.

Datos del partido que se juega el 21 de abril en el Rico Pérez. / INFORMACIÓN

El triunfo es el único camino en una jornada que, de nuevo, vivirá enfrentamientos directos entre los aspirantes a saltar de categoría sin el incordio de promocionar. El más importante, el Europa-Badalona Futur. Los barceloneses fueron incapaces de superar en su estadio al rival de hoy del Hércules (2-2), y el conjunto al que Piqué le «robó» el entrenador en connivencia con Toni Freixa ha encadenado tres derrotas que le han expulsado de un liderato que parecía tener muy bien atado antes de la fuga de Ferran Costa al Principado de Andorra.

Tres jornadas restan. Nueve puntos en juego. Si los blanquiazules los suman todos no habrá que hacer cuentas y el año próximo arrancará la liga en Primera RFEF. Si no lo hace y pincha en la primera parada, las dos restantes serán ciertamente complejas, con una salida a Vic y un cierre de fase regular en Alicante frente a quien ahora comanda la clasificación.

Otros partidos que juegan este domingo >> EUROPA-BADALONA FUTUR 12:00 horas ► Se enfrentan entre sí el tercero, Badalona (56 puntos) y el cuarto, Europa (54). >> CERDANYOLA-LLEIDA 17:00 horas ► El líder (57 puntos) visita al 15º, en descenso (36 puntos), sobre el césped artificial de Fontetes. >> SANT ANDREU-TORRENT 18:00 horas ► El quinto (53 puntos) recibe al equipo de Raúl Ruiz y Míchel Herrero, 7º, con 44 puntos.

Rubén Torrecilla no prevé más ensayo que el obligado. En principio, salvo que cambie de parecer a lo largo de la mañana, apostará por sus dos laterales de oficio, Retuerta y Candelas, para cubrir los flancos defensivos, uno de los dos a pierna cambiada, debido a la ausencia por acumulación de tarjetas amarillas de Samu Vázquez.

'Manga' pasa la prueba

Carlos Mangada superó el pequeño test físico al que se sometió en la última sesión de trabajo para valorar el efecto del virus estomacal que le obligó a perderse dos entrenamientos y, si nada se tuerce en las horas previas, formará de inicio junto a Roger Colomina en el mediocentro. Misma estructura de las últimas tres victorias seguidas con la negociable inclusión del pichichi Marcos Mendes en la punta después de haber marcado en las dos últimas citas partiendo desde el banquillo.

Coscia, pese a los minutos de confianza, no acaba de materializar su cuarto gol (el tercero lo firmó en enero) y eso le puede devolver la suplencia. El resto no se mueve, básicamente porque no existe un motivo ni físico ni estadístico. Vuelven a quedarse fuera de la lista de 18 Miguel Marí, según confirmó el propio entrenador el viernes, y José Artiles, que aún está lejos del nivel competitivo óptimo tras 11 semanas de rehabilitación.

La defensa de la Peña Deportiva, la segunda peor del grupo, solo superada por la del descendido La Nucía, tiene muchas dificultades para mantener su portería a cero. Solo lo ha conseguido una vez en las últimas 12 fechas. 51 goles ha encajado, 1,6 por contienda, así que cuesta creer que el poderoso ataque herculano, empujado por 16.000 hinchas, no vaya a acorralar a los ibicencos, que tratarán de pertrecharse a pesar de que esa no sea una de sus virtudes. Su principal amenaza: Jaume Tovar, diez dianas hasta ahora, las dos últimas firmadas hace siete días en el caucho coloreado del Europa.