Torrecilla: "Estamos muy cerca y entre todos lo vamos a conseguir"

Gesto serio, sonrisa entreverada y discurso medido. Rubén Torrecilla está muy cerca de lograr lo que muchos otros antes que él no han conseguido en el banquillo del Hércules, lograr un ascenso de categoría. No servirá para regresar al fútbol profesional, pero desde 2010, todos los años han acabado masticando penas en esta entidad, de ahí la importancia de lo que está en juego este domingo en el Estadi Hipòlit Planàs de Vic, donde los blanquiazules se miden con el Badalona Futur, que se ha desplomado justo cuando más fácil lo tenía para subir directo.

Los doce puntos seguidos perdidos por los catalanes en las últimas cuatro jornadas no les convierten en un enemigo fácil a los ojos del técnico blanquiazul. "El rival no nos va a sorprender, hemos seguido la evolución desde la marcha de su entrenador (Ferran Costa), sabemos todas las alternativas que ha manejado su sustituto (Francesc Parcerisas Girbau), porque han cambiado algunas cosas. Llevamos los deberes hechos y la tranquilidad de que este año hemos sabido atacar todos los sistemas que nos han planteado los rivales, incluso los más defensivos. En la primera vuelta se posicionaron atrás para jugarnos a la contra, pero ahora no sé si elegirán ese mismo plan porque las circunstancias son diferentes. Pero estamos preparados para cualquier escenario", avisa.

La sensación de final continúa instalada en la memoria emocional de la hinchada y, por primera vez, Torrecilla admite que el duelo del domingo al mediodía, el de la jornada 33 en Segunda RFEF, se puede parecer mucho... aunque todavía no lo sea: "Queda mucho en juego, pero dependemos de nosotros mismos. Esta sí puede ser una final, porque ganaríamos muchos enteros para lograr el ascenso, pero propiamente dicho está claro que no lo será. Lo que sí tengo claro es "que no vamos a perder ni un segundo en pensar en el Lleida, eso ya llegará". "Ahora solo vale lo que hagamos en Vic, que espero que sea ganar", sostiene el entrenador extremeño.

Rubén Torrecilla observa la grada antes de un partido en el Rico Pérez. / Hugo Izquierdo / HCF

Emitido en directo por la tele

La retransmisión del choque a través del ente autonómico, es "una gran noticia" a juicio de Torrecilla: "Somos dos equipos muy buenos, que juegan bien, con buenos futbolistas. Que el partido se vaya a retransmitir gratis para toda la Comunidad es un gran paso que nos ayudará a seguir creciendo, a tomar conciencia de lo que estamos consiguiendo. En esta categoría, a pesar de todo, se puede ver buen fútbol y, ojalá, el domingo, todo el mundo pueda ver por la tele como logramos ganar jugando bien. Que haya tele es fundamental para que nadie se lo pierda y llegue a todos los que les hubiera gustado estar con nosotros en Vic y no pueden", se congratula el preparador cacereño.

Reacción de campeón

El Hércules ha conseguido levantarse después de sufrir un bajón de rendimiento que le tuvo flirteando con el desastre unas cuantas semanas. Ese tiempo ya pasó, o al menos eso cree que Torrecilla. "Hemos llegado al último mes como queríamos. Es aquí cuando y donde se ganan las ligas. Estamos muy contentos porque las victorias han sido contundentes y merecidas. La semana ha sido muy buena, pero es que cuando ganas cuatro partidos seguidos todo se ve más bonito y todo duele un poco menos", admite el regente del banquillo herculano.

El aliento de la grada, con cerca de medio millar de seguidores desplazados desde Alicante, será clave. "Ojalá tengan el mejor viaje posible a Barcelona. Entre todos, unidos, vamos a sacar esto adelante. Quiero que sigan ilusionados, que mantengan ese sentimiento del inicio de la temporada hasta el final, que sigan sumándose niños y niñas a la causa. Estoy muy contento por la imagen que dimos el otro día como club a toda España. Hay campos de Primera en los que no asiste tanto público como en el Rico Pérez el domingo pasado. Eso dice mucho de todos, de la entidad, de la ciudad, de la afición… Pero nos queda un último empujón y lo tenemos que dar entre todos", alienta Torrecilla.

Panorámica del Estadi Hipòlit Planàs de Vic, donde juega el Hércules este domingo. / Sport

Todo en orden... y sin transistor

El césped artificial no será una excusa, y menos después de acabar con la maldición del caucho catalán que pesaba sobre su equipo. Tras la victoria en Manresa, el Hércules busca una sola cosa: "los tres puntos". "El campo está bastante bien, con dimensiones generosas y superficie en buen estado, uno parecido al del Terrassa (donde el Hércules empató a dos) que te da la opción de jugar con buen pie, que es lo que hacemos los dos equipos. Las transiciones rápidas son su mejor arma, así que tendremos que estar muy atentos y conseguir imponer nuestra forma de ataque para tener controlado el encuentro y ganarles. No cambia nada, pico y pala y mono de trabajo desde el principio hasta el final", analiza el preparador blanquiazul.

La jornada, que se disputa en horario unificado de mediodía con todos los aspirantes al ascenso compitiendo simultáneamente, no será la causante de que Rubén Torrecilla se descentre: "No vamos a estar pendientes de ningún campo, al menos yo. No quiero saberlo porque lo único que me preocupa es lo mío. Dependemos de nosotros y hay que enfocarse al 100% en mantener ese privilegio ganando. Y lo que haga el resto, ya lo sabré cuando acabe mi partido", esgrime el técnico.

Palabra de Torrecilla

Al final, el Hércules, que depende de sí mismo para saltar de categoría sin necesidad de promoción, ha alcanzado esta condición privilegiada gracias al descalabro mayúsculo del Badalona Futur, que aventajaba en 9 puntos a los alicantinos justo antes de que Gerard Piqué negociara con Toni Freixa el traspaso del entrenador del líder incontestable del grupo 3 al Andorra para tratar de salvarlo de un descenso a Primera RFEF que parecía irremediable. Torrecilla, con una ironía muy sutil, aprovechó la coyuntura para reivindicar su oficio y, de paso, su figura.

"Los entrenadores tenemos culpa de muchas cosas, incluso de las buenas que les pasan a los equipos. No todo el mundo es igual ni transmite lo mismo. Con la salida de Ferran (Costa) se rompió una unión muy grande, un estilo, un día a día, un método muy claro. Para el Badalona es la última bala y la van a pelear con todo lo que tengan. Tienen mucha calidad y muy buenos jugadores y su mala racha, en un partido como este que para ellos sí es una final, no cuenta. Están muy motivados, pero no más que nosotros", insiste el extremeño, que defiende en Vic el liderato tratando de que a la quinta vaya la vencida.