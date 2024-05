El Hércules traspasa fronteras

La distancia nunca es una excusa cuando se trata del Hércules, que reunirá el domingo a casi 30.000 espectadores en el Rico Pérez en busca de celebrar el ascenso a la Primera RFEF. Uno de ellos recorrerá más de 2.000 kilómetros en autobús entre ida y vuelta con un único propósito, ver a su Hércules dibujar por fin una amplia sonrisa en su rostro. Se trata de Fran García, residente en la ciudad francesa de Lyon donde trabaja de fisio en un hospital. No le pesan los kilómetros al aficionado que llegó a trabajar en el cuerpo médico del filial, ya que también estuvo en Vic tras más de once horas de autobús para ver al Hércules dar un paso casi definitivo hacia el ascenso. «En enero compré el billete para ver en el Rico Pérez el último partido de la liga regular, pero no esperaba que se iba a jugar el ascenso directo», reconoce Fran, que el viernes volverá a la carretera «dispuesto a celebrar un éxito del Hércules». Hay confianza pero al mismo tiempo «miedo». «No me fío, el Lleida se juega un buen puesto para el ‘play-off’ y no lo va a poner nada fácil», avisa Fran, que es abonado del Hércules desde poco después de nacer. «Desde la distancia se sufre más que estando en el campo animando, pero el domingo ahí estaré en Preferente apoyando al equipo», afirma con ganas de que llegue el momento. «Han sido años muy duros, el último ascenso me pilló muy pequeño y ya es hora de vivirlo de nuevo con el estadio lleno», señala Fran.

Fran García, que vive en Lyon, con Alvarito en Vic. / INFORMACION.ES

A Juanjo Azpillaga tampoco le da pereza recorrer los kilómetros que hagan falta por el Hércules. El alicantino, estudiante de Medicina en Barcelona, estuvo en Vic y, por supuesto, estará en el Rico Pérez. «Estoy deseando que llegue el partido, llevo siguiendo al Hércules desde que tengo uso de razón y de momento no nos ha dado más que disgustos, pero estoy seguro de que todo va a cambiar ese domingo». «Prácticamente solo he vivido descensos, por lo que espero ir a Luceros y estar todo el día de celebración», afirma Juanjo, que verá el encuentro desde su butaca de Tribuna. «No será fácil, el Lleida no va a regalar nada pero lo que está claro es que el Hércules va a tener el plus de una afición entregada durante todo el partido».

Juanjo Azpillaga, a la derecha de la imagen junto a más aficionados del Hércules / INFORMACION.ES

Jorge Swelf, alicantino de 28 años y residente en Dublín desde hace diez, se sacó el billete a Alicante instantes después de la victoria ante el Badalona. «Lo tenía todo preparado para sacarlo pero estaba esperando la victoria», señala el aficionado blanquiazul, abonado pero viviendo en Dublín por motivos laborales. «Desde aquí sigo la actualidad del Hércules por la tele pero este partido no podía perdérmelo por nada del mundo», señala. Solo lamenta una cosa: «A Luceros no podré ir porque el lunes trabajo».

Por su parte, Manuel Zayas ya tiene el billete de tren para viajar desde Madrid al Rico Pérez. Nacido en Rabasa, durante muchos años en Benalúa y ahora en Madrid desde donde sigue desde la distancia al Hércules. Solo tiene en mente al club blanquiazul y esperar celebrar un ascenso desde su localidad de Preferente. «Haré un viaje exprés con mucha ilusión, tengo muchas ganas. Soy aficionado del Hércules desde que tenía 14 años, en la época de Arsenio, y en los últimos tiempos solo lo he visto caer. Es duro, pero siempre que puedo voy a verlo», explica Manuel, que a sus 62 años tiene más ilusión «que nunca» en este encuentro que llenará el estadio. «Es muy complicado siempre porque todos los rivales e incluso los árbitros vienen a Alicante a lucirse», señala un fiel aficionado blanquiazul que no ha dudado en recurrir a un buen vecino para poder conseguir las entradas para el encuentro más esperado de los últimos años.

Manuel Zayas, que se desplazará desde Madrid, con sus hijas / INFORMACION.ES

Por su parte, el alicantino Marcos García, periodista del elDiario.es, lleva los últimos ocho años siguiendo la actualidad del Hércules desde Madrid, aunque reconoce que se ha ido alejando en los últimos tiempos «por la gestión de Ortiz». Dejó de abonarse aunque no puede ocultar que su corazón es blanquiazul. Verá el domingo el encuentro por primera vez en los últimos dos años en un intento de reconciliarse «con un club que forma parte de mi vida». «El Hércules tiene un potencial enorme, con poco que se le dé a la afición la respuesta es inmediata», señala el periodista alicantino, que espera celebrar el ascenso en Luceros: «Desde que tengo memoria las alegrías han sido contadas, la última el ascenso de 2010 y después todo ha sido un descenso continuo. Esperamos un cambio de modelo para ver la luz».

Marcos García, tercero por la izquierda, vendrá de Madrid a ver al Hércules. / INFORMACION.ES

Josean García, natural de Bilbao, tiene al Hércules en su corazón desde que vio jugar a Kempes en el conjunto blanquiazul. Desde ese momento aseguró que no volvería a pisar San Mamés si no es para ver al Hércules jugar allí. Será uno de los aficionados presentes este domingo en el Rico Pérez. «Bajaré en coche junto a dos aficionados más del Hércules en Vitoria y ya estoy deseando que llegue el partido», señala Josean , uno de los fundadores del Consociatio, una peña muy activa en las redes sociales que informa de la actualidad blanquiazul. El grupo sigue al Hércules desde 1986 y ha pasado por momentos muy duros como los descensos o los ascensos frustrados los días de Cádiz o Ponferradina. «Estuve en el ascenso de Irún y fue una de las grandes alegrías de los últimos tiempos, allí conocí a grandes amigos y aficionados del Hércules».

Josean García con San Mamés al fondo. / INFORMACION.ES

Josean no lo ha pensado dos veces a la hora de organizar el viaje a Alicante: «Lo tuvimos claro desde el principio, queremos vivir un día grande en el Rico Pérez, esta vez no se puede fallar». Tiene claro que es la gran oportunidad para el Hércules «en un estadio lleno y con la afición apretando», pero no hay que dejarse llevar por la euforia porque todavía hay que ganar, recalca Josean, que reconoce que va con la camiseta del Hércules «a todas partes». «Hay que salir de esta categoría como sea», finiquita uno de los aficionados más fieles de fuera de la provincia.

Aunque para fieles también está Alejandro Barreres, que se ha cogido unos días de vacaciones para vivir de lleno la «final» del domingo ante el Lleida. Desde Girona se desplazará Alejandro con la intención de ver en directo el ascenso del cuadro de Rubén Torrecilla. «Lo tenemos en nuestra mano, pero siempre está el temor de que pasen cosas como las que pasaron ante el Adarve, el Cádiz o la Ponferradina. No será fácil pero esperamos que acabe en celebración por fin», señala el seguidor blanquiazul, que a sus 28 años espera vivir en toda su plenitud el ascenso del Hércules. «En el último ascenso tenía solo 14 años y me contaron lo que era el Hércules en Primera División en sus mejores tiempos. Este club tiene un potencial enorme y con una gestión decente podría llegar muy lejos», destaca Alejandro, que cada vez que puede se desplaza para ver en directo a su equipo: «De pequeño mi primo me hizo abonado pero he crecido en Girona. Siempre que juega el Hércules por mi zona voy a verlo. De 2016 a 2020 viví en Alicante y me aboné, pero llegaron los batacazos de Cádiz y Ponferradina». «Ahora quiero quitarme la espina y vivir la fiesta en Luceros junto a toda la afición, que es lo mejor que tiene el Hércules», reconoce Alejandro, impaciente por que llegue el momento. «Me voy antes de lo previsto a Alicante porque no aguanto más. Cuento las horas».

Alejandro Barreres viajará desde Girona. / INFORMACION.ES

Stuart Matthew también trae consigo una historia curiosa llena de herculanismo. Funcionario de Scotland Yard (policía londinense), nació en Alicante pero a los 4 años abandonó la ciudad. Su padre decidió llevarlo al Rico Pérez cuando contaba con 10 años y quedó impresionado por el ambiente en Primera División con el recordado Hércules-Sevilla de 1981 (5-1). Sigue la actualidad del Hércules diariamente y el encuentro del domingo lo vivirá desde su casa en Londres. «Haremos una fiesta con la familia para ver el partido por la tele y luego esperamos celebrarlo, sería increíble que consiguiera el ascenso, me tiene enamorado el Hércules desde que lo vi por primera vez», afirma Stuart.