El objetivo del Hércules: 10.000 abonados

Ni siquiera el todo gratis concita el beneplácito universal. La sustancial subida de precios de los abonos del Hércules para su vuelta a la tercera categoría diez años después ha generado disparidad de reacciones subrayando lo inapropiado del incremento del valor de los asientos. Sin embargo, eso no ha significado una rebaja de la demanda. Más de 600 localidades se vendieron a las pocas horas de haber activado la dispensa online de butacas, un buen número de ellas de seguidores que el curso pasado no estuvieron en el Rico Pérez como titulares de un carné de socio.

Rafa Arjones

La intrincada madeja que mezcla en el fútbol los afectos con la productividad, la identidad con el negocio, la propiedad emocional con la otra, la de verdad, tiene difícil encaje cuando el balón no rueda. El Hércules considera que ha sido justo con su hinchada fijando unos importes que le favorecen en la comparativa con otros clubes de su misma dimensión, pero una parte de la feligresía blanquiazul considera que la subida, viniendo de donde se viene, ha sido desproporcionada.

De todos, seguramente los que más argumentos a su favor reúnan para sentirse damnificados sean los inquilinos de tribuna Alta, un espacio históricamente noble (con todo lo que eso acarrea a la hora de valorar butacas) que se transformó coyunturalmente en un emplazamiento popular en el que terminaron anidando un buen montón de familias.

Fue así porque la propiedad decidió potenciar la apertura de ese espacio que permaneció cerrado durante algunos años hasta que fue debidamente acondicionado. La oferta de lanzamiento resultó muy atractiva y se logró reavivar una plataforma que solía lucir desangelada. Ahora, los responsables de la SAD blanquiazul han considerado que ha llegado el momento de devolverle su caché original, de ahí el incremento. 73 euros más hay que pagar por renovar el pase en esos asientos, 97 en Cubierta y 90 en Delantera, las localidades mejor acondicionadas y, en teoría, más confortables.

Tabla comparativa de los precios de los abonos actuales del Hércules con los de otros históricos. / INFORMACIÓN

Los precios para prorrogar los pases de temporada del Hércules quedan lejos de los fijados por el Deportivo de La Coruña el año pasado, están por debajo de los del Málaga, de la mayoría de los del Real Murcia, pero no rivalizan con los del Recreativo de Huelva o los del Córdoba, sobre todo en las localidades más baratas.

Valorar si merece o no la pena pagar las cantidades establecidas por ver fútbol en directo en la antesala de LaLiga es responsabilidad de cada uno. No obstante, el Hércules confía en iniciar la temporada con más de un tercio del aforo vendido, es decir, superar la barrera emocional de los 10.000 socios como punto de partida para un curso capital en el que la entidad no puede permitirse un paso atrás.

Argumentos para todos los gustos

Los argumentos que justifican el incremento sustancial del coste de los carnés, más allá de los evidentes que devienen de la obligación de confeccionar un plantel, en teoría, de más nivel, se apoyan, según los responsables de elaborar la campaña, en el monto parcial que acaba pagando cada aficionado en el desglose de los 19 encuentros de liga (y 1 posible de Copa) a los que le da derecho su abono.

En esa comparación, consideran que han tasado el espectáculo por debajo de su precio de mercado si se atiende a lo que cuesta una entrada de cine, de teatro o cualquier suscripción a canales deportivos o de entretenimiento. En los debates más ventajistas, hay quien pone el foco, para contextualizar, en lo que cuesta el ocio nocturno a quien lo disfruta cada fin de semana...

El problema de todos estos argumentos explota de verdad cuando, avanzada la temporada, por necesidades del guion, se termina «regalando» masivamente lo que cobraste en verano. Ese equilibrio entre lo que conviene al club (en la competición) y a sus clientes más fieles se limitará mucho este año... o esa es la intención.

Los inquilinos de las curvas y los fondos también han visto incrementado notablemente sus pases de temporada, pero es que en su caso, el punto de comparación era un valor casi simbólico, 50 y 82 euros, respectivamente. La agrupación Curva Sur, aprovechando su traslado al gol norte, con más espacio, justo debajo de la higuera, ha comunicado su intención de crear un motor común de soporte al equipo junto a Frente Herculano y Renacer Blanquiazul. Será el germen de la futura grada de animación del Rico Pérez si el movimiento cuaja y el equipo de Torrecilla se agarra bien a la nueva categoría. De momento, la mayoría de los que iniciarán el curso en julio ya están en Ibiza con su pagador. Lo prometido es deuda.