«Le estoy muy agradecido a Ortiz porque me dio la oportunidad de armar un Hércules para ascender»

Decidió seguir tras aguantar las críticas de la afición la pasada temporada y su empeño le ha permitido conseguir un brillante ascenso con una plantilla que ha dejado huella.

¿Sigue saboreando el ascenso?

Lo que hemos conseguido y lo difícil que ha sido es algo que se saboreará siempre. Quedar campeón tiene mucho más mérito. Con el paso de los días ya vas pensando en otras cosas porque no te puedes quedar parado y hay mucho que hacer.

¿Llegó a temer por el objetivo?

Estábamos lejos pero el equipo siempre había dado buenas sensaciones excepto en el bache que tuvimos. Aún así siempre creímos, el equipo se hizo fuerte en el vestuario. Sabíamos que iba a llegar y en Alzira comenzó todo con el gol de Nolan. Desde ese momento todo cambió para nosotros.

El aspecto psicológico resultó clave...

Torrecilla hizo una labor muy importante en ese aspecto. Los jugadores reaccionaron con las seis victorias consecutivas. Estaban convencidos y esa labor la hizo muy bien el míster.

Después del fracaso de la temporada pasada y las críticas no sería fácil tomar la decisión de seguir en la secretaría técnica...

Y por qué no. Yo estaba convencido de que podría conseguirlo. El fracaso de la temporada pasada fue duro. A nivel personal uno no lo pasa bien sobre todo por la gente que tiene alrededor , pero tenía mucha ilusión. Agradezco a Enrique que me diera la oportunidad de armar otro equipo. Al final de los errores se aprende. Yo cometí muchos pero de la reunión con Enrique salí mucho más reforzado y con confianza para intentar un ascenso.

La decisión más acertada fue traer a Torrecilla...

Después de la espantada de Lolo había que actuar rápido y bien. Tener la mente fría para acertar. Ha sido el mejor fichaje. Le agradezco mucho que aceptara. Todo ha ido de cara. Estamos muy contentos de cómo ha transcurrido la temporada. El desafío era importante y el escenario para él era idóneo.

¿Qué ha cambiado de un año a otro?

Ha cambiado la filosofía de traer jugadores. Ahora queremos futbolistas más jóvenes de la categoría con mucha hambre y ambición. Jugadores prácticamente desconocidos pero con ganas locas de triunfar. Pero sobre todo la clave ha sido el grupo humano que hemos formado. Es lo más importante. Hace que cuando las cosas van mal se junten y puedan sacar esto adelante.

¿Tienen claro las bajas que van a dar?

Hemos tenido varias reuniones con Enrique y Rubén y tenemos claras las bajas y las posiciones a reforzar.

¿Cuáles son?

La columna vertebral del equipo. Centrales, mediocentros, un nueve arriba, un diez... es lo que estamos viendo ahora para dar un salto de calidad en este nuevo desafío.

¿Pueden ser Aranda y Montoro los primeros fichajes?

Son perfiles que nos gustan. Veremos cómo responden ellos también. Son jóvenes, con hambre, con muchos minutos en la categoría... El míster los conoce y eso es importante para tratar de traerlos.

¿Cuándo se anunciarán los primeros movimientos?

Tenemos tiempo todavía pero sí que nos vamos a poner ya a hablar con cada uno. Lo más doloroso cuando se consiguen éxitos es el tema de las bajas. Creas un vínculo extradeportivo fuera y es difícil, pero también tienen que entender que esto es fútbol y todos no caben en el Hércules.

¿El objetivo para la próxima temporada?

Es estar lo más alto posible. Desde el primer momento hay que estar lo más arriba posible sin renunciar a nada y abrirnos camino poco a poco.

¿Se está planificando ya la pretemporada?

Sí, estamos viendo de hacer una mini concentración, pero vamos poco a poco porque no tenemos prisa. Nos gustaría ir cerrando los amistosos.

¿Ve a Samu Vázquez una temporada más en el Hércules?

No depende de nosotros. Todavía no ha terminado la Segunda División y el Albacete todavía no ha tomado una decisión. Samu está contento en Alicante como ya dijo en la celebración.

¿Fue la revelación de la temporada?

Para mí ha sido el grupo. No puedo destacar a nadie. No me quiero olvidar de los que no han jugado, que han sumado como los que más. Me quedo con el grupo que nos ha hecho conseguir el objetivo.

Más de 1.500 abonados en poco más de una semana de campaña...

Nuestra afición es muy grande. Estamos muy agradecidos porque siempre han estado con el equipo. Cuantos más seamos mucho mejor.

¿Hay mucha diferencia entre la Primera y la Segunda RFEF?

Sobre todo en los campos. Eso te lo dice todo. Y luego que hay muy buenos equipos y jugadores. En las áreas no puedes fallar.

¿Recuerda haber vivido algo parecido al día del ascenso?

Yo tuve la suerte de poder ascender con el Hércules a Primera y fue maravilloso y espectacular porque además coincidió con Hogueras. Pero fue increíble cómo se acabaron las entradas días antes del partido.

¿Qué supone para el primer equipo el ascenso del juvenil?

Es muy positivo. Hay varios jugadores que han entrenado con el primer equipo y es lo mejor que nos puede pasar. Estamos muy orgullosos.

