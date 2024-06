La paradoja de los sin sitio... en el Hércules

Nada que reprocharles. Al menos nada realmente serio. Pero hay que hacerle hueco a los refuerzos en el nuevo Hércules y ellos tres, sin merecerlo por estadística y rendimiento, son los elegidos por la comisión deportiva. Carlos de la Nava, Kalvin Ketu y Alfonso Candelas no empezarán la temporada con sus compañeros. Ninguno entra ahora mismo en la idea de juego del entrenador para competir en Primera RFEF y el club confía en rescindir sus contratos de manera rápida, sin discusiones, sin tensar, sin regatear lo que se pactó en su día cuando aterrizaron en Alicante.

Los tres tienen pactada la salida, cada uno por una contrapartida diferente, y la idea de la propiedad es no tratar de rebajar el monto de las operaciones en agradecimiento (y respeto) al papel que han desempeñado los tres, que ha sido el de protagonistas. Están entre los once que más minutos han disputado en el año del ascenso, y eso da una idea de su relevancia en el proyecto.

Sin embargo, la nueva coyuntura no les favorece. A De la Nava, porque el entrenador quiere (exige) centrocampistas de ida y vuelta como Colomina y Mangada y el salmantino tiene muchas cosas muy destacables como jugador, pero esa no. La recuperación de José Artiles permite al técnico ganar las facultades ofensivas del tercer máximo goleador del equipo (5 ha metido, uno capital, frente al Terrassa, que desactivó un incendio colosal en el Rico Pérez y posibilitó lo que vino después) y sumar presión para ayudar en la contención tras pérdida.

Datos de los tres jugadores con los que el Hércules sellará la rescisión unilateral de los contratos. / INFORMACIÓN

Además, el acercamiento al pivote del Algeciras Mario García abre aún más la brecha entre De la Nava y el Hércules, que no quiere al castellano en un rol secundario en un año en el que ya no se pisará hierba artificial y las dimensiones de los estadios no hacen tan determinante una figura como la de De la Nava en el vestuario.

Nada personal

Con Ketu sucede igual. Su concurso ha respondido también a las expectativas. Y aunque fue de más a menos en cuanto a presencias en las formaciones iniciales, terminó jugando como titular el partido definitivo, el del ascenso frente al Lleida. Cuatro goles han llevado su sello personal, pero solo uno realmente trascendente, el que le hizo al Espanyol B en la jornada inaugural que le dio a los alicantinos sus primeros tres puntos y, lo más importante, arrancar con buen pie.

Kalvin Ketu, en suelo, después de ser objeto de falta en el Rico Pérez de Alicante. / Alex Domínguez

En su caso es la abundancia de talento joven propiedad del Hércules –Nico Espinosa, Alvarito, Richie Dapaah y Javi Moreno–, lo que le cierra la puerta del vestuario. En su lugar, llegará al plantel un diez del gusto del entrenador.

En la terna, quien más titularidades atesoró por falta de competencia fue Candelas, y esa es su principal carga. Alberto Retuerta es un activo de la entidad tras ser adquirido en enero (después de rescindir con el Dépor) y su final de curso ha reafirmado, a juicio de la comisión deportiva, la apuesta por un lateral con mucho margen de mejora todavía. Ninguno continuará en julio, pero los tres gozarán de un nuevo destino sin pasar apuros porque el cartel con el que salen al mercado es bastante apetecible.