«El cambio de estadio fue una ilusión brutal, íbamos a visitar las obras»

El sentimiento de pertenencia al club de tu ciudad no entiende de contextos, épocas ni edades. La pasión de la que viven los aficionados como José Juan Huesca (Alicante, 1946) es incontestable a descensos, cambios de estadio o ausencias familiares. En su rostro sigue reflejando, 50 años después, una sonrisa al ver el interior del Rico Pérez.

Tenía 30 años cuando cambiáis La Viña por el nuevo Rico Pérez.

La cosa estaba regulera, a nivel económico, se hizo un apaño con la antigua CAM y se hizo una campaña de abonos, era para varios años y con ese dinero lo empezaron a pagar. En ese momento el cambio fue muy emocionante, había que ir llorando.

Uno desaparecía para empezar otro...

Era una ilusión brutal, nos veníamos a ver las obras, para el Hércules y Alicante era algo impensable. Cuando estaba a medio hacer veníamos y buscábamos el sitio donde íbamos a estar sentados, qué barbaridad. Mi mujer y yo casi podíamos tocar a los jugadores.

¿Cómo recuerdas el estrenar tu asiento?

La inauguración la viví de cerca, compartía piso con Andrés, el hijo de Rico Pérez. Aquello fue una locura. Una iluminación como no se conocía, vinieron todas las estrellas, con Cruyff, los globos para arriba ...

¿Algún momento especial vivido aquí?

Nos juntamos unos cuantos cuando el Alicante compartió aquí estadio con el Hércules y alquilamos una avioneta con una pancarta «Rico Pérez Herculano» (risas).

¿Cuál es tu deseo después de haberlo vivido todo?

Que este sentimiento no desaparezca. Con el último ascenso se ha cedido el testigo a los chavales, es de locos. Además, aunque el estadio esté más que mejorable, es un desastre pero chico, me gusta, me parece bonito.