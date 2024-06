«Hice lo que pude, y lo que no pude también, por el Hércules»

En el fondo del baúl de los recuerdos parecía haberse quedado esta entrevista inédita de 1991 a José Rico Pérez. Guardada con algo de polvo en el archivo de Luis Colombo, delegado de RTVE y director de cine alicantino, sale a la luz con la excusa de la creación del documental producido por INFORMACIÓN: «50 años del Rico Pérez, la casa del Hércules».

Medio siglo de vida de un símbolo que detrás esconde una verdadera historia entre distintas personalidades que velaron por el futuro del club. Así lo cuenta Rico Pérez, «éramos seis amigos los que formamos la Peña Herculana, sin más objetivo que ayudar al Hércules, como que el Hércules viajara gratis». Un joven aficionado que todavía no sabía lo que le esperaba años después, convencido por sus amigos para presentarse con la excusa de que si salía mal podía dimitir. «Cuando me metí dentro y vi lo que había me asusté, digo ¿dónde voy yo? En eso te vas emborrachando y el equipo empezó a marchar».

Rico Pérez durante las obras del estadio. / Perfecto Arjones

Patrimonio propio

Es tal el ímpetu de un constructor convertido a presidente que el amor por el club fue aumentando, «yo he querido mucho a Alicante y al Hércules, por eso me lancé, hice lo que pude y lo que no pude también».

El alicantino nacido en 1918 llegó al club en 1971, un Hércules muy mal económicamente que empezó a crear patrimonio y él reanudó la idea de construir un estadio propio, no municipal. «Todo fue por etapas, apañamos con el Ayuntamiento los terrenos nos quedamos con esta zona, mientras que las piscinas y el pabellón se lo quedaron ellos». El relato de cómo el máximo culpable se encargó de levantar, no solo un estadio, sino una institución sin patrimonio y sin futuro.