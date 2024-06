Mi abuelo Paco Lagos, uno de los mejores comerciantes de ropa en la Alicante de los 60 y 70, no podía vivir sin su radio ni su Hércules. Apenas iba al estadio. Pisó Bardín, La Viña y también el Rico Pérez. «Ya he ido suficiente», respondía cuándo escuchaba los partidos por las ondas. Y lo hacía triste. Porque él, en el fondo, sabía que era feliz en un asiento de hormigón.

La primera vez que pisé el Rico Pérez con consciencia fue, como no podía ser de otra manera, de la mano de mi abuelo. Un 11 de octubre de 2011. España-Escocia de clasificación a la Eurocopa de 2012 que posteriormente ganamos. Mi madre le regaló esa entrada sabiendo que su ilusión no era por ver a los Villa, Xavi, Iniesta y compañía, si no por volver años después a dónde disfrutó de Giuliano, Kustudic, de su amigo Pepe Varela y con su hijo, mi tío Luciano.

Lo que ni él ni yo sabíamos es que, tras ese partido, volvió a despertarse en él el gusanillo de «su Hércules» y acabó contagiándoselo a su nieto. No paraba de preguntarle cómo era el fútbol de aquel entonces o qué jugador le había impresionado más. Volvimos mucho al Rico Pérez. Quizá demasiado. Pero fueron momentos especiales. Sé, que aunque ya no esté aquí, sigue disfrutando del club de su vida y de la radio.

Quizás, al igual que yo, el rejuvenecimiento que estamos viviendo en las gradas del Rico Pérez venga de la mano de la transferencia de este sentimiento de nuestros mayores. Mi breve memoria no recuerda una temporada en la que tantísima gente joven se haya reunido a ver al Hércules en el estadio. Muchos de ellos quizás no hayan pisado el estadio con sus abuelos o padres. Pero, sí estoy seguro, que si el club lucha por mantener a estas nuevas generaciones, serán los que transfieran el herculanismo y acaben echando raíces de hormigón en el Rico Pérez.