«Realizó gratis el estadio, regaló el proyecto, parte de su alma está aquí»

Los ojos de Belén Muñoz (Alicante, 1967) y Dolores López (Alicante, 1976) reflejan el cariño, recuerdo y nostalgia por un hombre que además de ser herculano fue muy alicantino. En los aledaños del sueño de Paco, el regalo al club de su vida, dibujan la figura de un padre y abuelo entregado, que paralizó su carrera para erigir un símbolo que cumple ya 50 años.

Belén fue testigo desde el principio, «mi padre nos llevaba a mi, a mis primios y hermanos al descampado de las obras los fines de semana, mientras él supervisaba todo». Un años más tarde, a Dolores le llegó su herculanismo de otro modo ya que «mi madre no me dejaba ir al estadio, pero mi abuelo siempre que podía me llevaba con siete años ya, era una fiesta». Un proyecto que «hizo gratis, regaló el proyecto, mi padre era muy generoso, era como su hijo; el poder proyectar lo que siempre había llevado en su cabeza fue muy ilusionante», afina Belén. «Le llevó muchas horas de trabajo el conseguir los terrenos, le desgastó mucho», añade su hija.

El sentimiento de un abuelo hacia su nieta es muy especial, «él era el Hércules, yo conecto con él cada dos semanas», ahora con los años, tanto Belén como Dolores reflexionan sobre lo mismo, «debió hacer un esfuerzo sobrehumano para poderse dedicar a su familia y al estadio».

Muñoz Llorens, en una imagen de archivo. / Información

El día de la inauguración del estadio «le recuerdo muy hiperactivo, una actividad frenética, se quitaba de dormir, era un proyecto de vida», comenta Belén.

Era tal su sentimiento y compromiso por el club, que en los peores momentos, cuando Francisco Peris era el presidente, era Dolores la que le preguntaba «¿por qué das la cara? Nadie quería meterse en ese avispero, estuvimos a punto de desaparecer».

Momentos duros que también hacen recordar otros bonitos, el momento Mundial 82 para «mi padre fue ver a nivel internacional su trabajo e ilusión», afirma Belén. Don Paco trabajaba en la grada Tejero, conocida como mundial, rodeado de sus nietos, sobrinos e hijos. Ambas recuerdan de manera vibrante los momentos en su despacho, «tenía un caballete gigante, un montón de cálculos y nosotras mira que le molestábamos, bajábamos a jugar con el yayo».

Pese a su fallecimiento en 2005 por un problema macular, su espíritu equilibrado y optimista por el fútbol y el club es traspasado generación a generación, «en la familia siempre reivindicamos que el estadio podría haber incluido su apellido, parte del alma de mi padre está aquí», cuenta Belén.

«Me llevé su bufanda al último ascenso», una forma por parte de su nieta de hacer partícipe a Don Paco, «la mejor manera de recordarle es que las generaciones sigan ilusionándose, es lo que mueve los proyectos, la ilusión de unas personas», concluye Belén mientras observa las gradas que un día fueron el sueño de su padre.