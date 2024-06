"Jugar en el Rico Pérez ha sido el sueño de toda mi vida"

Las epopeyas no solo se han escrito por autores clásicos, la verdadera miga de este género literario está en los protagonistas que las han vivido, como Hércules, el semidios. Noches heróicas donde el coliseo blanquiazul ha sido testigo de grandes gestas, a la altura de los cuentos clásicos. Para pequeños y mayores, siendo el fútbol lo más importante de las cosas menos importantes, los jugadores que han vestido la camiseta del Hércules han sido y son superhéroes. Figuras terrenales que durante 90 minutos se convierten en los protagonistas de una historia que la familia herculana contará algún día a sus pequeños. Paquito Escudero (Alicante, 1966) ha sido futbolista, ha pisado el banquillo y ha comandado la dirección de un club con el que ha vivido cuatro ascensos, una especie de talismán que recuerda con especial cariño sus momentos más especiales en el José Rico Pérez.

¿Cuál es el primer recuerdo que le llega al venir al estadio?

Yo me acuerdo cuando venía aquí que el marcador estaba ahí. Sí, era un marcador de publicidad, era como si fuera una especie de caseta, estaba chulísimo.

¿Qué edad tenía cuando el Hércules se muda de estadio?

Yo tenía 8 años y aún me acuerdo.

Alex Domínguez

Se acuerda del año de celebración, pero por otra vez de despedida.

Sí, pero al final no ves despedida, porque nosotros allí nos divertíamos. Yo creo que estábamos hasta contentos de que hubiesen tirado el campo, porque en aquella época éramos tan malajes que, bueno, nos metíamos por ahí, por todos lados, por debajo, por los vestuarios, y éramos... Y ya te digo, nos poníamos a jugar, porque quedaba en la Viñs medio campo nada más y lo demás era tierra.

¿Cómo se acuerda de aquel día de la inauguración, Cruyff...?

Hombre, más que ver a Cruyff, la verdad que era emocionante por ver un campo lleno. Un campo comparado con el otro, que tenía su grandeza y su presencia. La Viña no era este campo. Para nosotros esto era como ir al Bernabéu.

Pero la gente no habla de que vino Cruyff al Rico Pérez, lo deja en segundo plano.

Exactamente, eso es, pero eran grandes jugadores. Pero el construir un estadio para un Hércules grande en aquella época, que han sido de los más grandes, la gente no se lo creía. Ver este mastodonte de estadio, Cuando veníamos de otro, que era muy bonito, pequeñito.

¿Tiene algún recuerdo de ese día?

De lo que me acuerdo es de ver un campo tan grande y lleno hasta la bandera, con todo los que se formó, los globos y todo eso. Fue espectacular. Sobre todo ese paso de un campo modesto a tener uno de los campos más bonitos.

¿Vino a algún partido del Mundial 82?

Vine a un partido, al de Maradona. El primero. Pero más que por el mundial en sí, es por ver y recordar a Maradona en el Rico Pérez, que eso no lo íbamos a volver a ver, y eso para los que eran muy jóvenes y nos gustaban el fútbol fue una bomba.

Y ahora hay butacas pero antes se sentaban en el hormigón.

Ahora lo vemos así, pero cuando era todo hormigón, con las vallas, aquello parecía una jaula. Y lo bonito,sobre todo en la época que yo he vivido de espectador, era cuando había goles y delanteros tipo Barrios, Eduardo Rodríguez, Paco Luna, que se subían a la grada, a la valla, y la gente iba hacia abajo. Te das cuenta que son todo delanteros centro lo que recuerdo. Antes los delanteros eran los que la metían, ahora los defensas y mediocentros llegan desde atrás. Y yo creo que por esa gente, ese ambiente que había, esa pasión que había, también se trasladó. Y de hecho, esos fueron los mejores años...

Por suerte ha coincidido en cuatro ascensos.

A mí me hubiese gustado solo tener dos ascensos, no tener cuatro. hubiese querido decir que hubiese subido primero y no bajado. Pero bueno, yo creo que el Hércules, con este estadio, tiene que hacerse valer, hacerse fuerte. Ahora está en una situación idónea para poder aspirar a más. Y bueno, a partir de ahí que inviertan.

¿Cómo recuerda, siendo ya futbolista del Hércules, sus primeros años aquí en el Rico Pérez?

Hombre, para mí era la ilusión de toda mi vida, un sueño hecho realidad, el poder jugar en el equipo de tu ciudad, en el equipo de tu vida, el que siempre has querido. Porque antes no es como ahora. Antes yo jugaba en el Betis Florida, otros jugaban en otros equipos, pero éramos todos del Hércules. No eso de yo soy del Madrid, yo soy del Barça, eso antes no existía. Antes el 99% de la gente de Alicante era del Hércules. Y terminábamos nuestros partidos y estábamos deseando venir al Rico Pérez, a animar. Tengo que reconocer que mi vida prácticamente se refleja en lo que ha sido casi mi profesión y siempre estando ligado al Hércules. Yo nada más que tengo palabras de agradecimiento para el club y para Alicante, también me identifico perfectamente con esta ciudad, a la que he defendido a capa y espada en muchas ocasiones.

Y de todos los ascensos, tres solo se han vivido aquí. El del 2003 fue especial aunque con una ventaja frente al Alcalá.

Sí que es cierto que llevamos una ventaja importante, pero como hacía tanto tiempo también que la gente necesitaba salir de esas categorías, que no son las que tiene que estar el Hércules... Pues se vivió con una intensidad inmensa. Sí que es cierto que había muy buen equipo y nosotros teníamos confianza, pero no cabe duda que esa intranquilidad de un partido no existía. Yo creo que se hizo una gran temporada y se hizo muy bien.

Como segundo entrenador, on Mandiá, también se asciende aquí, siendo como un asesor, ¿con qué ojos mirabas tú a aquellos jugadores que también pudieron ascender y vivir una tarde mágica?

Yo creo que detrás de un buen entrenador siempre hay un gran cuerpo técnico y en ese momento el grupo que tenía Mandiá detrás era importante. Mi labor, que creo que la desempeño bastante bien, que es la de hablar con los jugadores, ser un filtro para el entrenador y después comunicarme con todos para ver que son importantes y que esto es muy largo. La psicología deportiva yo creo que me ha ido bastante bien y yo creo que fue la clave en esos momentos en que este campo no es como otro, en la que te juegas un ascenso y generalmente te suelen temblar las piernas. Yo creo que hicimos un trabajo espectacular y de ahí el ascenso.

Este campo no es como otro, cuando te juegas un ascenso generalmente te suelen temblar las piernas.

Como director deportivo. también, se ascendió a primera en 2010.

Por suerte o por desgracia en el fútbol lo que se valora son los resultados. No el trabajo. Yo creo que el año pasado se hizo el mismo trabajo que este año, sin embargo no salió tan bien y Paco Peña ha conseguido el ascenso. Y el año de primera tengo que reconocer que es que teníamos muy buen equipo. En esa época Enrique Ortiz, que ahora está bastante criticado, que yo se lo digo muchas veces, no tenía ese límite. Firmábamos a los jugadores, Teníamos más margen económico. De hecho a Paco Peña lo fiché yo, y cuando había que firmar a jugadores y valían una cantidad de dinero, no se escatimaba. No es que sea ni mejor ni peor, pero cuando tienes más medios para traer a mejores jugadores, pues eso te facilita la tarea. Desde luego.

¿Cuál es su deseo, quizá a corto, medio plazo, de un estadio que sí se merece el Hércules?

Por supuesto que es del Hércules, y el Hércules tiene que jugar aquí, y solo debe de jugar el Hércules. Pero lo primero que se tiene que hacer es recuperar el Hércules para Alicante. Y a partir de ahí, remodelar el estadio y hacer un estadio en condiciones que sea la envidia de muchos jugadores. Yo creo que empieza por ahí. Y a partir de ahí, si nos vamos un poquito más, pues que cree una ciudad deportiva. y que tantos y tantos talentos, que hay jóvenes de aquí, que no se nos marchen. Pero en principio, recuperar el Rico Pérez, comprarlo, que tiene pasta (Enrique Ortiz), y hacer un Hércules grande, que ya se ha demostrado que cuando la cosa va bien, la afición la tienes ahí. Tenemos que crear esa estructura, esa base que nos permita crecer. Y lo primero es la autocrítica. A ver qué estamos haciendo mal y a partir de ahí hacer cosas.