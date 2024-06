Hércules - Alcoyano, un clásico provincial para el Ciutat d'Alcoi

El Hércules vuelve a ser el reclamo atractivo del Ciutat d'Alcoi, que todavía no tiene fecha fijada, aunque todo hace indicar que será en agosto. Lo que sí es seguro es que será el único encuentro amistoso que el Deportivo dispute en El Collao. El resto de partidos preparatorios estivales los jugará en la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucía, donde Juan Carlos Ramírez tenía decidido trasladar al conjunto de Vicente Parras si no obtenía el respaldo municipal que reclamaba. Finalmente, hubo entendimiento (y un compromiso consistorial de inversión en instalaciones y la propia SAD propiedad del empresario vasco), y el equipo de la moral no se moverá de su ciudad y lo podrá celebrar con un clásico, uno de los derbis provinciales más repetidos de la historia.

La última vez que se vivió este duelo de rivalidad local en liga fue en la campaña 2019-20, en la que ambos militaban en la extinta Segunda B. Tanto en El Collao como en el Rico Pérez el marcador no se movió, ambos concluyeron con sendos empates sin goles.

Este clásico del fútbol alicantino es el que más se ha repetido en los 96 años de historia del Alcoyano. Ambas entidades se han enfrentado en todas las categorías del fútbol español, desde Regional, en las temporadas 1929-30 y 1930-31, hasta Primera División, en la que se cruzaron sobre el césped en la primera mitad del siglo XX (concretamente en el curso 1945-46).

En total este derbi, en competición oficial, se ha jugado 54 veces y, de momento, el balance es favorable al Alcoyano con 22 victorias, 15 empates y 17 derrotas. A estos duelos de rivalidad hay que sumar dos de promoción de ascenso, seis de Copa del Rey y diez en torneos de Copa Federación.

En la próxima temporada, la cronología de este pulso de vecindad añadirá una nueva categoría a su historia los duelos. Hasta ahora no habían coincidido en Primera Federación, donde el Deportivo ha competido en las tres últimas campañas con Vicente Parras siempre al timón.

Recuperando una tradición

El Ciutat d'Alcoi, que no se disputó el pasado verano por el mal estado del césped de El Collao, será el único partido de preparación que el Alcoyano celebre en su cuartel general debido a los trabajos de sustitución de la hierba y acondicionamiento del terreno de juego que comenzaron a principio de mes y que se prolongarán hasta septiembre, coincidiendo con el arranque del campeonato.

En agosto de 2022, el Raúl Ruiz recogió de manos del alcalde de Alcoy, Toni Francés, el trofeo que acreditaba al equipo de Ángel Rodríguez como ganador en un verano que no hacía presagiar, en absoluto, lo que se acabó viviendo después

Toni Francés entrega el trofeo de ganador del Ciutat d'Alcoi al entonces capitán del Hércules Raúl Ruiz. / Juani Ruz

Tanto los entrenamientos de pretemporada como el grueso de los amistosos se trasladan a las instalaciones de la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucía. La estancia parcial del equipo de Parras en la Marina Baixa se prolongará una vez comience la liga. Está previsto que en el Deportivo trabaje allí al menos tres días a la semana. Tan solo la última sesión semanal se efectuará en El Collao.

Este es el tercer amistoso que ya tiene acordados el Hércules tras los pactados con el Alavés (2 de agosto, Rico Pérez) y el Águilas (cinco días después, en la localidad murciana), ambos a la misma hora: 19:30. La buena relación que existe entre quienes compartieron negocios en Alicante e inversión en el conjunto de la capital ha facilitado el reencuentro de ambos con el Ciutat d'Alcoi como telón de fondo.