Antonio Aranda, calidad y desparpajo para el bloque ofensivo de Rubén Torrecilla

El Hércules hizo oficial el pasado jueves la incorporación de Antonio Aranda, procedente del Club Deportivo Lugo. El granadino se convierte en el segundo fichaje del Hércules para la próxima campaña tras el central Antonio Montoro. La dirección deportiva refuerza así el bloque ofensivo blanquiazul con un futbolista que puede jugar en la mayoría de las posiciones del mismo.

El mediapunta se formó en el fútbol base del Granada, además de pasos por conjuntos como el Huétor Vega, equipo de su pueblo natal, Granada 74 o UD Macarena. Tras pasar por los distintos niveles de la estructura juvenil del club nazarí, dio el salto al Recreativo Granada. En ambas etapas (juvenil y segundo equipo) coincidió con Rubén Torrecilla, con quien mantiene una gran relación futbolística y personal.

Permaneció en el filial durante dos temporadas. En la primera temporada en la categoría de bronce, pese a no ser un hombre clave, empezó a dejar detalles de su calidad, pero fue en el segundo año, donde se reencontró con el actual técnico herculano, donde se asentó en la extinta Segunda División B con cinco goles y varias asistencias. Con el primer equipo rojiblanco, ha disputado dos encuentros de Copa del Rey. En la temporada 2019/2020, ante el Tamaraceite y en la 2020/2021, ante el AD San Juan, donde repartió una asistencia de gol.

Tras su gran rendimiento en Granada, firmó por el Barcelona, para jugar en el Barça Atlètic. En el filial culé, realizó una primera gran temporada, anotando cuatro goles y dando cinco asistencias en 28 partidos. Xavi Hernández llegó a contar con él para la pretemporada de 2022, debutando en un amistoso en Sydney con el primer equipo barcelonista. Después de un segundo curso más discreto con tres goles, lastrado por una lesión de tobillo a comienzos de campaña. En el segundo equipo, ha llegado a compartir vestuario con Lamine Yamal, Álex Balde, Ferrán o el exherculano Abde Ezzazouli.

Antonio Aranda ante el Olot en su debut en el Barça Atlètic / FC Barcelona

En el conjunto lucense, más allá de ser importante en la rotación, no ha terminado de cuajar. El granadino ha anotado tan solo dos goles, ambos a final de campaña, uno de los únicos momentos del curso donde ha conseguido entrar con regularidad en el once de los gallegos. Su temporada ha ido de menos a más, no obstante, no ha conseguido ser clave con ninguno de los tres técnicos que han pasado por el banquillo del Anxo Carro esta temporada (Pedro Munitis, Paulo Alves y Roberto Trashorras).

El andaluz ha debutado tanto en la selección española sub-17 como en la sub-19 bajo las órdenes de Santi Denia y junto a futbolistas de talla mundial como Álex Baena, Ferran Torres, Miguel Gutierrez, Arnau Tenas o Eric García entre otros.

Calidad, desparpajo y talento

Aranda puede adaptarse tanto a la mediapunta como a los extremos, siendo el zurdo su costado ideal desde donde partir hacia dentro. Le gusta jugar con libertad en el césped, sirviendo, cuando juega con esa liberación, como enganche entre el centro del campo y la delantera.

Es un atacante diestro habilidoso, técnico y rápido. Capaz de ser diferencial con su agilidad, pero pecando en ocasiones de un individualismo que en ocasiones puede ganar partidos y en otras, ser perjudicial para el conjunto. La carrera de Antonio Aranda ha sido lastrada por una irregularidad que le ha impedido estar, probablemente, en el fútbol profesional.

El Hércules busca un ataque con diferentes recursos y opciones que le dé la versatilidad necesaria en esta Primera Federación que dará comienzo en dos meses.

