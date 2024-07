El Valencia no cuenta con César Moreno ni para el Mestalla

Rubén Torrecilla empieza a hacerse a la idea de que César Moreno iniciará la pretemporada a sus órdenes, algo con lo que no contaba. El Valencia, después de renunciar a ejecutar la cláusula de compra de 1,5 millones que fijó el Hércules para su traspaso si el conjunto che, tras la media campaña de cesión en su filial, decidía quedárselo en propiedad, cierra la puerta a cualquier otra alternativa. El rendimiento del centrocampista cartagenero fue el esperado, pero la política de mercado que defiende Peter Lim no contempla este tipo de desembolsos por jugadores que todavía no han demostrado todo su potencial.

La secretaría técnica taronja abrió hace dos semanas una nueva vía para tratar de que el futbolista blanquiazul continuara en el Valencia e iniciara el trabajo de pretemporada con el primer equipo, tutelado por Rubén Baraja, tal y como hicieron el verano pasado otros talentos en formación que después gozaron de continuidad en las convocatorias del primer equipo a lo largo del curso.

El Hércules estaba dispuesto a repetir la fórmula porque la prioridad es que César Moreno resplandezca y explote de una vez las cualidades que atesora. El Valencia sería un excelente escaparate. La negociación avanzó por buen camino. Se pensó en prorrogar un segundo año el préstamo y que el centrocampista iniciara la preparación estival en Paterna con los integrantes de la primera plantilla.

El Hércules insiste en encontrarle destino en Segunda División, pero Torrecilla se hace a la idea de que iniciará con él la pretemporada

Sin embargo, esta vez, en lugar de establecer una cláusula de compra, la SAD blanquiazul propuso una de penalización por si, al final de la cesión, volvía a verse en la misma tesitura en la que se encuentra ahora: sin rédito económico.

El pivote murciano, al que Torrecilla no ve como mediocentro de posición (el de perfil netamente defensivo) tiene contrato en Alicante hasta 2027, pero este ejercicio pierde el paraguas sub-23. Ocupará una licencia profesional de las 17 que tendrá a su disposición la dirección deportiva blanquiazul para confeccionar el equipo y eso, en la hoja de ruta que desea cumplir el entrenador, no estaba previsto.

Discrepancias... solo técnicas

A pesar de ello, el preparador blanquiazul se está haciendo a la idea de que volverá a coincidir sobre la hierba de Fontcalent con César Moreno, con el que ya no empastó bien el verano anterior por las discrepancias que sostienen ambos sobre dónde es más útil el jugador murciano, que sigue convencido de que tiene nivel de sobra para hacerse un hueco en Segunda.

El Hércules no cierra esta vía. El cartagenero tiene en su contrato herculano una cláusula por la que el club no puede negarse a una cesión en la categoría de plata del balompié nacional, pero, hasta el momento, nadie ha llamado a la puerta del conjunto blanquiazul. Haber completado la pretemporada en el Valencia CF (y no en el Mestalla) podría haber aumentado las posibilidades de que el mediocentro captara el interés de algún Segunda, pero esa opción es ahora muy remota, dado que la entidad taronja ya tiene planificada su precampaña y en ella ha dejado de estar presente César.

La hinchada del Hércules vibra en el estadio José Rico Pérez de Alicante. / Jose Navarro

La Federación apuesta por el 24 de agosto para iniciar la liga

La Comisión de Primera RFEF avanza en la planificación de la próxima temporada, la tercera del modelo impuesto por Luis Rubiales para intentar revalorizar las ligas de la Federación y, con ello, mejorar los ingresos por derechos de televisión, algo que, de momento, no se ha conseguido. En la última reunión se propusieron las fechas de todas las competiciones de la próxima temporada, además de una serie de modificaciones administrativas para flexibilizar el mercado de fichajes.

Los integrantes de la comisión de trabajo federativa apuesta por escalonar el arranque de las tres competiciones, una cada fin de semana, desde el 24 de agosto. Según la planificación diseñada, la Primera RFEF, donde vuelven a encontrarse Hércules, Alcoyano e Intercity levantaría el telón entre el 24 y el 25 agosto. La última jornada de la fase regular (38ª) se jugaría el 25 de mayo. Entre el 1 y el 22 de junio se disputarían las dos rondas de «play-off».

La Segunda RFEF, en la que estará de nuevo el Orihuela, abriría fuego entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre y terminaría el 4 de mayo. En los cuatro fines de semana siguientes tendría lugar la pertinente fase de ascenso.

La Tercera RFEF, la que más equipos alicantinos reúne y a la que regresa La Nucía, daría comienzo el fin de semana del 8 de septiembre y también acabará una semana después de la categoría inmediatamente superior, el 11 de mayo. Los seis fines de semana siguientes serán para la fase de ascenso, que repetirá formato, primero dos eliminatorias a ida y vuelta entre los equipos del grupo 6 y finalmente una eliminatoria a ida y vuelta ante el ganador de otra Comunidad. La Lliga À Punt, a la que ha regresado el filial blanquiazul tras el ascenso del pasado mes de junio, echará a andar el 15 de septiembre. Los blanquiazules ya conoce a todos sus rivales en la pelea por alcanzar la Tercera RFEF.

Cartela con la composición del grupo en el que competirá en la temporada 2024-2025 el Hércules B. / FFCV

La gran novedad en las categorías RFEF será que los clubes podrán inscribir a 25 jugadores, equiparando con ello todas las categorías. Serán 17 fichas sénior (denominadas Licencias P) y 8 destinadas a jugadores en formación menores de 23 años (nacidos de 2002 en adelante). En el caso del Hércules, esta medida no afecta porque en Primera RFEF se mantiene el cupo de inscripciones profesionales (17), una más de las que dispuso el año pasado, en la que cerró la temporada con dos plazas sin cubrir de las 22 que tenía a su disposición.