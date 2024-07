José Artiles quiere probarse para seguir en el Hércules

Seis meses después, José Artiles volverá a completar una sesión de trabajo al máximo nivel junto al resto de compañeros, sin medirse, convencido de que la fractura de peroné que sufrió el 28 de enero ha sellado bien y que la convalecencia solo es un mal recuerdo... El volante canario del Hércules viaja hoy a Alicante convencido de que podrá ejercitarse sin problemas y sellar la renovación, algo a lo que estaban dispuestas las dos partes desde el primer momento.

Pero el atacante no quiere dudas. Está deseando retomar la rutina competitiva con todas las garantías, sintiéndose en plenitud para competir por un puesto en el once de Rubén Torrecilla. Para eso se sube al avión y por eso se llevó de vacaciones un plan de trabajo individualizado diseñado por los doctores de Klinik PM con el que conseguir ganar el tono muscular y la fuerza en el golpeo que precisa para ser determinante de nuevo.

El futbolista ha pasado seis meses sin competir, sin probarse en una pugna con nadie, sin exigirse el máximo y eso es algo que no debe pesarle en la vuelta a la rutina. Su contrato expiró el 30 de junio, pero ya se marchó de la ciudad en mayo para iniciar las vacaciones sabiendo que el preparador blanquiazul y la secretaría técnica contaban con él, que le consideran importante para interpretar el juego, una pieza versátil que aporta intensidad y energía en la presión y la recuperación y clarividencia ofensiva cuando el equipo tiene la pelota. El entrenador le echó de menos públicamente cuando su equipo atravesó la etapa más oscura, aquella que a punto estuvo de precipitar un desenlace muy diferente al vivido.

Artiles se decantó por la opción conservadora para el tratamiento de su fractura. Se sometió a una intervención maxilofacial para corregir el daño sufrido en el pómulo, pero con la pierna optó por buscar la regeneración del tejido óseo sin bisturí, sin cicatrices, siguiendo el consejo médico y las terapias de los responsables de Klinik PM.

El futbolista sanó bien y hubiera podido reaparecer antes del final de curso de haber sido necesario. Torrecilla prefirió no arriesgar en el desenlace de la fase regular de la liga para que estuviera al 100% en caso de tener que buscar el ascenso por la vía del «play-off». No fue necesario. Ni siquiera estuvo convocado en la «final» contra el Lleida, así que el primer amistoso del verano será su reencuentro con unas sensaciones que no experimenta desde aquel mal paso en Torrent sobre un tipo de superficie que este curso no habrá que padecer. Si su cuerpo le responde como prevé (y desea), entonces firmará su continuidad.

Caso César Moreno

César Moreno también tiene orden de iniciar el trabajo de pretemporada con el Hércules este lunes a pesar de que el deseo de ambas partes es que no arranque el curso vestido de blanquiazul. El cantenaro franjiverde perdió la posibilidad de empezar a entrenar con el primer equipo del Valencia, que se puso en marcha el lunes con un buen número de jugadores jóvenes, tal y como viene haciendo desde la entrada de Peter Lim como máximo accionista. No hubo acuerdo. La entidad taronja no aceptó la cláusula de penalización que exigía la SAD de la familia Ortiz para volvérselo a ceder, una por la que los "che" debían de abonar una cantidad al Hércules si, a la conclusión del préstamo, renunciaban a comprar al futbolista cartagenero, al que se le sigue buscando un destino apetecible en Segunda División.