"El Hércules va a pelear por todo"

El Hércules abre el telón de una nueva pretemporada. Los blanquiazules comenzaron en el día de ayer con los primeros exámenes físicos, realizando pruebas de valoración ocular en Vissum y pruebas médicas en Klinik PM.

El técnico Rubén Torrecilla ha asegurado que esta nueva temporada en Primera Federación será «dura, con buenos equipos», además de mostrar su alegría por volver al trabajo tras las vacaciones. El entrenador extremeño también confía en la rápida adaptación de los nuevos fichajes y mantiene esa línea vital de incorporar juventud y hambre: «Me gusta la gente joven que viene para sumar».

Sobre los partidos amistosos de rodaje que darán comienzo el próximo 28 de julio, afirma que se ha buscado un perfil exigente con equipos de superior categoría como el Alavés y otros como el Águilas. «Son partidos que me gustan», declaraba Torrecilla.

Mario García, la última incorporación blanquiazul, admitió que «pocas opciones pueden mejorar a la del Hércules», además de valorar que el curso entrante como una competición que «seguirá siendo muy compleja», añadiendo que «hay equipos con tradición en el fútbol profesional, como el Alcorcón, y filiales de grandes clubes».

El Hércules pasa la revisión médica, física y ocular / HCF

El gaditano cree que el club blanquiazul podrá «pelear por todo este año» y realizar una gran campaña. «El Hércules, por nombre, historia, ciudad y afición, se merece estar más arriba, pero al final da igual lo que tengas fuera porque todo se pelea en el campo», dijo el futbolista, que se definió como un centrocampista capaz de jugar en todas las posiciones del medio campo.

Juanmi tampoco seguirá

La plantilla al completo, a excepción de Jean Paul N’Djolí y Juanmi García, que ya saben oficialmente que no entran en los planes del preparador blanquiazul, y de Javi Moreno, ausente el primer día con un permiso especial, volverá pisar césped tras las vacaciones en las instalaciones de Foncalent este miércoles (9:00 horas) mientras el grupo culmina a lo largo del martes las diferentes revisiones y pruebas médicas.

Tanto Jean Paul como Juanmi no volverán a vestir de blanquiazul. El central no se esperaba esta decisión, pero es irreversible. El futbolista deja libre su ficha sénior, y no será la única, dado que la comisión deportiva sigue trabajando para incorporar al menos cuatro refuerzos más antes de que arranque la competición el 24 de agosto. Un central, dos laterales y un delantero, las demarcaciones con las que se está negociando. n