Sergi Molina no tiene hueco

El Hércules libera una ficha profesional con una de las salidas que parecían previsibles. Sergi Molina se marcha en calidad de cedido a la Gimnástica Segoviana, como ya lo hiciera el año pasado tras no disputar ningún minuto de blanquiazul en la primera vuelta a las órdenes de Rubén Torrecilla. El central jugará así en Primera Federación, aunque a diferencia de los alicantinos, lo hará en el grupo primero.

Movimiento para buscar su maduración futbolística. La entidad no quiere desprenderse de Molina, pero claro está que no tiene hueco en la rotación del técnico extremeño. Tras la vuelta de su préstamo, parecía evidente que no formaría parte de la plantilla del próximo curso, aun así comenzó la pretemporada en la disciplina herculana. Tras poco más de una semana en la misma, el defensor hace las maletas rumbo a Segovia, de nuevo.

Fue una pieza clave en la consecución del ascenso a la categoría de bronce del combinado castellanoleonés, que terminó campeón del grupo quinto de Segunda Federación tras una victoria en la última jornada, un contexto parecido al que se vivió en el Rico Pérez el pasado 5 de mayo. El alicantino se hizo vital desde su llegada, y disputó de titular 11 de los 14 encuentros en los que ha estado disponible, además de anotar dos goles capitales para el ascenso.

Creció en la cantera blanquiazul desde los doce años hasta que en la primera campaña del Hércules en Segunda Federación y bajo los mandos de Sergio Mora, dio el paso a la primera plantilla. Comenzó la temporada siendo titular, pero una lesión de ligamento cruzado le impidió terminar en la dinámica del equipo. Tras su recuperación la campaña siguiente, no tuvo apenas oportunidades y solo disputó dos minutos con Lolo Escobar, en el último encuentro liguero. Con Rubén Torrecilla disputó toda la pretemporada, pero el notable nivel de Juanmi García, Josema Gómez y Ryan Nolan precipitó su salida en el mercado invernal sin disputar ningún minuto oficial. La escasa continuidad del central hace que su último encuentro completo con el Hércules fuera el 14 de noviembre de 2021.

En su llegada a Segovia, ha confesado que cree que esta será una temporada en una «categoría difícil, con mucho nivel» y asegura que la Segoviana es su segundo hogar. «Por como me han tratado es lo que puedo decir. Aquí me siento en casa y por eso vuelvo» declaraba en los medios oficiales del club. En solo cinco meses, el central consiguió ser uno de los jugadores más valorados por la afición de La Albuera.

El santapolero debutará en la categoría de bronce en un conjunto donde tuvo una acogida «inmejorable, con mucho cariño y afecto» y jugará por segundo curso consecutivo lejos de su ciudad. Este podría ser el definitivo para valorar el verdadero potencial de Sergi Molina, quien aún no ha acabado su historia con Hércules.

El Hércules libera fichas

Con la salida del central alicantino, la secretaría técnica libera una ficha sénior, vital para seguir realizando incorporaciones mayores de 23 años. Ahora mismo, las licencias profesionales las ocupan los porteros Carlos Abad y Javier Cendón; los defensas Josema Gómez, Ryan Nolan y Antonio Montoro; los laterales Retu y Sotillos; los centrocampistas Carlos Mangada, Mario García, César Moreno y Roger Colomina; los extremos Alvarito, Nico Espinosa, Javi Moreno, Soldevila y Antonio Aranda y los delanteros Marcos Mendes, Agustín Coscia y Jean Paul.

Aun sin la renovación de José Artiles, la cual parece que se acabará dando, los blanquiazules superan el límite de 18, así que deberá de desprenderse de mínimo tres jugadores más para poder fichar. El Hércules sigue poniendose a punto y la próxima semana conocerá el calendario oficial además de disputar ante el Villarreal B su primer compromiso amistoso.