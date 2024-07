La redención de Nico Espinosa

Más sombras que luces. La carrera de Nico Espinosa en el primer equipo del Hércules ha estado opacada por grandes problemas físicos que le han impedido sacar a relucir el gran potencial futbolístico que ostenta en sus botas. Rápido, encarador y con capacidad de marcar la diferencia. El extremo ha sido una de las grandes esperanzas de la cantera blanquiazul en el último lustro, pero no ha terminado de explotar.

El alicantino sufrió una grave lesión con el segundo equipo herculano en los meses previos a la pandemia que le tuvo apartado del verde un largo tiempo. Uno de los activos más potentes de la cantera veía lastrada su rápida progresión. Reapareció en la Ciudad Deportiva en diciembre de 2020 y tras esa temporada, pese a no encadenar muchos minutos con el filial, llamó rápidamente a la puerta del primer equipo, con el que ya había debutado a las órdenes de Lluis Planagumà. En la primera campaña en Segunda Federación del club, comenzó siendo importante para Sergio Mora, disputando los primeros tres encuentros como titular. No todo salió como se esperaba. Era la nueva gran ilusión del herculanismo tras la marcha de Abde al Barcelona, pero rápidamente aparecieron los problemas. Hasta en tres veces en la temporada surgieron estos, que le llevaron a no tener la continuidad deseada. Quince partidos, incluyendo el final de liga regular y el «play off» de ascenso, se perdió.

La temporada siguiente no solo seguían apareciendo lesiones musculares, si no que fue aún peor. Fue titular en los dos primeros partidos, parecía su año, el de su consagración en el Rico Pérez, pero una nueva lesión en los isquiotibiales le obligó a parar. Para colmo, en su vuelta al feudo blanquiazul dos meses después se fue al suelo a los diez minutos, perdiéndose las siguientes seis fechas. Fue clave para la victoria en su enésimo regreso y en la semana de entrenamientos se volvió a romper. Esta vez, club y jugador optaron por pasar por el quirófano para intentar cortar de raíz un bucle que le llevo a disputar tan solo 144 minutos en cinco encuentros.

Dudas. Muchas. Uno de los nombres que estaba llamado a ser una referencia en el Hércules pasaba por un momento crítico. El club cambió su visión y optó por no correr ningún tipo de riesgo. Prevención total. En la pretemporada pasada tuvo muy pocos minutos y unas molestias en el abductor le impidieron debutar en aquel inicio liguero. Reapareció en casa nueve meses después de su último compromiso oficial y encadenó cuatro partidos seguidos, algo no hacía desde abril de 2022. Contra La Nucía en casa salió de inicio y en una carrera, tras ser uno de los más activos del encuentro, sin mediar palabra con nadie, abandonó el terreno de juego tras otra lesión en el isquiotibial. El único consuelo fue que esta era en la pierna contraria de la que había sido operado en el anterior mes de febrero. Una pequeña luz.

Nico Espinosa conduce un balón en el Rico Pérez ante el Valencia Mestalla / Alex Domínguez

Nico Espinosa se había perdido 58 partidos en dos temporadas y media, más del triple de los que había jugado de titular, pero la confianza en él parecía intacta. Su potencial era más que evidente. Ya en 2024 volvió a la disciplina y fue entrando poco a poco en la rotación y en los onces. Otra lesión convertiría una situación compleja en una insostenible. Era el momento de su redención. Así fue.

El canterano blanquiazul ha acabado la temporada jugando 16 de los 17 partidos de la segunda vuelta. Jamás encadenó tantos encuentros consecutivos como jugador de la primera plantilla. Rubén Torrecilla (y entidad) cuida, y sigue cuidando, un diamante en bruto por pulir. Acabó el curso siendo capital en una rotación clave para el ascenso y ahora, prepara en plenas condiciones físicas la próxima campaña. Debe ser el año de Nico Espinosa.