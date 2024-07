Múltiples armas en el ataque del Hércules

De cara su debut en la Primera Federación, el Hércules cuenta con un gran número de alternativas para configurar su parcela ofensiva. Las llegadas de Oriol Soldevila, procedente del Intercity, y de Antonio Aranda, ex del Lugo, completan una base atacante que destacó el pasado curso por su capacidad goleadora, anotando 53 goles en las 34 jornadas que integran la ya superada Segunda Federación.

La punta del ataque blanquiazul es la posición con menos asteriscos de la plantilla. Marcos Mendes y Agustín Coscia (con Jean Paul fuera de los planes de Rubén Torrecilla) integrarán el cimiento goleador del equipo. Mendes, pese a sus 31 años, viene de anotar 13 goles en 20 titularidades en su primera campaña como jugador del Hércules. Destacan los anotados frente al Manresa y al Badalona Futur en los minutos finales, permitiendo de esta forma dar continuidad a la racha final de seis victorias consecutivas que valió por un ascenso.

Sin embargo, si hablamos de goles importantes, es imposible dejar fuera de la ecuación a Agustín Coscia. El argentino, autor del gol que permitió celebrar un ascenso herculano 14 años más tarde, competirá una temporada más como blanquiazul. Su notable tramo final de competición, en el que acumuló siete titularidades consecutivas coincidiendo con la gran racha del equipo, clave para su su contiuidad. La presumible marcha de Jean Paul, quien no ha iniciado la pretemporada junto a sus compañeros, abre la puerta a la posible llegada de otro delantero centro, pobablemente sub-23, que aportaría todavía más pólvora para la ofensiva de la entidad del Rico Pérez.

Tratada la continuidad de aquellos encargados de anotar los goles, es turno de analizar la situación de los que se dedican a generarlos. Alvarito y Nico Espinosa (con la opción de Dappah a pierna cambiada también sobre la mesa) aportarán desborde y velocidad por el costado izquierdo. El madrileño parece partir con algo de ventaja en la carrera por la titularidad. Si bien, Nico Espinosa fue clave en la rotación en el tramo final del pasado curso, encadenando su mayor racha de partidos en su trayectoria como jugador del primer equipo del Hércules.

Por la derecha, Javi Moreno se postula como principal candidato para mantener su plaza en el once. Pese a llegar en el mercado de invierno procedente del Atlético Baleares, se convirtió de la jornada 23 en adelante en inamovible para Torrecilla, sumando 11 titularidades de 12 posibles. Para el recuerdo sus dos asistencias frente al Lleida que valieron un ascenso. Como aspirante se encuentra a Richmon Dappah. Con capacidad para actuar también por la izquierda, llegó en invierno procedente del Cerdanyola y sus mejores minutos surgieron actuando por la derecha. De menos a más, el hispano-ghanés terminó la temporada siendo un jugador desequilibrante, haciendo valer sus cualidades técnicas y físicas.

En la mediapunta el catálogo de opciones vuelve a ser bastante amplio. La marcha de Carlos De La Nava, quien jugará en Unionistas de Salamanca la próxima temporada, abre las puertas a los fichajes para completar once. Oriol Soldevila llega de anotar cinco goles y repartir cuatro asistencias como futbolista del Intercity. Pese a que posee condiciones para actuar también por la derecha, en la mediapunta podría encontrar su lugar tras la vacante de De La Nava. En las mismas se encuentra Antonio Aranda. Muy del agrado de Torrecilla, quien le dirigió tanto en el juvenil como en el filial del Granada y es un gran valedor de sus condiciones. Su última campaña, de la mano del Lugo, quedó marcada por la irregularidad. Anotó dos tantos en 34 partidos, siendo titular en 11 ocasiones. Pese a sus 23 años, cuenta con 76 partidos en Primera Federación y otros41 en la extinta Segunda División B.

Por último, pero no por ello menos importante, queda la figura de Rafael De Palmas. Tras no entrar en los planes de Torrecilla en Segunda Federación, dio un salto de categoría marchándose cedido al Alcoyano en la segunda mitad de la competición. En Alcoy disputó 15 partidos, partiendo en seis ocasiones como titular, y contando con minutos por ambas bandas, como mediapunta e incluso como interior en ocasiones puntuales. Con todo esto, que no es poco, Torrecilla deberá elegir para confeccionar su ataque de cara al reto de la Primera Federación, cuyo calendario será público el próximo martes 23.