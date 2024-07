El Hércules supera ya los 7.000 abonados

La ilusión en la afición del Hércules sigue siendo máxima de cara a una temporada en la Primera RFEF. El ascenso en el Rico Pérez continúa manteniendo a los seguidores en un estado de euforia que se refleja en el alto ritmo de la campaña de abonos. Más de 7.000 carnés tiene ya el club blanquiazul a falta de un mes para el inicio de la competición. El ritmo no para y la entidad está cumpliendo las expectativas más optimistas. El objetivo es conseguir 10.000 abonados, lo que garantiza una espectacular entrada en cada partido en el Rico Pérez esta temporada.

La afición está con ganas de Hércules mientras Torrecilla y Peña trabajan en la planificación de la plantilla. Pocas novedades en cuanto a movimientos. El club lleva 15 días sin anunciar ningún fichaje aunque todavía quedan cuatro semanas para comenzar la Liga ante el Ceuta en el Rico Pérez.

El equipo alicantino, que hasta el momento ha realizado cinco incorporaciones, disputará su primer amistoso de pretemporada el próximo 26 de julio ante el filial del Villarreal, equipo con el que compartirá grupo en Primera Federación. El club espera poder llegar a un acuerdo con César Moreno, con el que no cuenta para esta temporada, pero de momento no ha encontrado destino para traspasarlo o para llegar a un acuerdo de cesión. El centrocampista no entra en los planes de Torrecilla y la entidad espera tener una solución antes de que arranque la temporada.

El Hércules afronta con la máxima ambición la nueva campaña con el objetivo de estar lo más arriba posible sin descartar nada, tal y como apuntó Rubén Torrecilla tras las primeras sesiones de entrenamiento.

Acuerdo con el Racing Alcoy

Por otra parte, El Hércules y el FC Racing Alcoy comunican que han llegado a un acuerdo de colaboración entre ambos clubes. Este acuerdo busca fortalecer el desarrollo del talento local y comarcal y promover el crecimiento de ambas instituciones, a la vez que ofrecer a los y las jóvenes futbolistas una plataforma aún más sólida para alcanzar sus objetivos. Los futbolistas del FC Racing Alcoy podrán interrelacionarse con otros jugadores y técnicos de la entidad blanquiazul, fomentando el mejor desarrollo posible para ellos. El conjunto alcoyano lucirá los colores del Hércules CF durante la temporada, promoviendo el herculanismo por la región de L’Alcoià