Tres posiciones a reforzar y un dilema de fichas sénior

Ni tanto ni tan poco, pero aún queda trabajo por hacer. Con cinco incorporaciones realizadas y siete bajas, además del retorno al Eldense de Miguel Marí, el Hércules, y por ende Rubén Torrecilla, tiene construida una gran parte de su columna vertebral para el curso entrante en Primera Federación. La secretaría técnica tiene el propósito de reforzar todas las líneas de la plantilla y a día de hoy, ha fortalecido el centro de la zaga, el medio campo, la mediapunta y los extremos del ataque.

Mínimo, si todo sale según lo previsto, los blanquiazules se reforzarán con tres fichajes más. La llegada de un lateral en cada costado (los recambios naturales de Samu Vázquez y Alfonso Candelas) y la de un tercer delantero centro que compita de tú a tú con Agustín Coscia y Marcos Mendes son los objetivos primordiales de la dirección deportiva, quién tiene un dilema con las fichas sénior.

Ahora, en la plantilla, hay ocupadas 18 licencias profesionales, contando los jugadores que han comenzado la pretemporada, es decir, incluyendo a José Artiles y excluyendo a Jean Paul. Esto se traduce en la necesidad de dar salidas en caso de pretender que alguno de estos refuerzos sea mayor de 23 años, ya que la federación no permite más de 18 de estos futbolistas. Aun así, el mercado de la categoría de bronce sigue ofreciendo opciones sub-23 que podría permitir al Hércules no soltar más lastre. En caso de requerirlo, jugadores como Javier Cendón o César Moreno (ambos con licencia sénior) podrían ser los damnificados de la planificación. En contra del primero, la edad. Del segundo, los antecedentes con Rubén Torrecilla. Sin pausa pero sin prisa en las oficinas de Foguerer Romeu Zarandieta. El dichoso mercado de fichajes te ofrece hoy tres oportunidades pero es posible que mañana te deje sin ellas. La hoja de ruta, no lejos de las dudas habituales en cualquier confección, sigue su cauce.

Otro de los debates de los últimos meses, que parece ya resuelto, es la renovación de José Artiles. El centrocampista canario ha superado con nota las primeras semanas de preparación, jugando además como titular en la medular el pasado viernes en Villarreal, y se prepara para firmar su nuevo contrato tras su fractura de peroné el pasado mes de enero, que hizo dudar a la secretería técnica de su ritmo competitivo. Su gen, polivalencia y calidad son difíciles de sustituir, incluso el técnico del Hércules lo expresó públicamente durante la mala racha de los alicantinos en la segunda vuelta de competición. En plenas condiciones, es un fijo en la plantilla.

Así pues, el Hércules continúa su pretemporada con los porteros Carlos Abad y Cendón; los defensas Josema, Nolan, Montoro y Sotillos; el lateral Retu; los centrocampistas Mangada, Mario García, César Moreno, Colomina y Artiles; los extremos Alvarito, Nico, Richie, Javi Moreno, Soldevila, Aranda y De Palmas y los delanteros Marcos Mendes y Coscia como miembros de la primera plantilla en dinámica, a la espera de acontecimientos, además de algunos canteranos como Guti, Galvañ o Marcos, convocados en el primer compromiso amistoso.