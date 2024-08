José Artiles seguirá brillando de blanquiazul

Se coció a fuego lento, muy lento, pero llegó una de las noticias más esperadas por el herculanismo. José Artiles continuará en el Hércules una temporada más. En su llegada a Alicante, enamoró a una afición en horas bajas. Pese a jugar lejos de su posición en su etapa con Lolo Escobar, su entrega fue un soplo de aire fresco en una temporada terrible, que pese a mejorar con su fichaje, no se logró evitar la catástrofe. Aun así, el canario se mantuvo en el nuevo proyecto blanquiazul, llamado a ser uno de los referentes de la medular. No quedó ahí, pues el club valoró su lealtad y le convirtió en uno de los capitanes. Líder en el vestuario y en el césped.

Pese a no comenzar el curso pasado siendo indiscutible para Torrecilla, rápidamente, y tras una derrota en Barcelona ante el Europa, se asentó como una pieza capital. Un dato que demuestra a la perfección su importancia en el esquema es que el Hércules no perdió en la primera vuelta con José Artiles de partida. Nueve victorias y tres empates. 30 de 36 puntos. Cifra que ningún otro futbolista que militó en la entidad la pasada temporada cosecha. Su primera derrota llegó ante el filial del Espanyol, donde comenzó una de las peores rachas de una temporada histórica, con sus altibajos. En Torrent, otro de los encuentros de dantesco recuerdo de la pasada campaña, el volante se fracturó la mandíbula y el peroné, esta última, de suma importancia. El canario pasó por el quirófano, y pese a que mejoraba adecuadamente, los tiempos y la situación del equipo, en pleno despegue hacia el objetivo, invitó a la precaución. Desde ese fatídico día en Torrent, no volvió a pisar el verde. Solo los tres primeros partidos de la primera vuelta pudo acumular, de recuerdo escabroso.

Garra, entrega y magia. No es casualidad que la gran parte de la masa social herculana pusiera esta continuidad como una de las grandes prioridades, por encima de incorporaciones. Verano en vilo. El club, pecando de la misma precaución que adoptó a finales de temporada, no quiso bordar la firma en el contrato hasta comprobar que Artiles, tras la lesión, seguía siendo ese futbolista que Torrecilla echó muy en falta hasta que encontró esa fórmula para suplirle. No es un mero pensamiento, sino algo que reflejó el técnico extremeño en varias declaraciones.

José Artiles disputa un balón en el Rico Pérez ante el Espanyol B, la temporada pasada. / Alex Domínguez

Pese a que ambas partes tenían apalabrada la continuidad, se quiso esperar. El ritmo de competición después de una lesión larga, no es fácil de recuperar. Demostró su valía. Capaz de recorrer kilómetros en el verde y, como se ha demostrado en los últimos meses, superar obstáculos. Parecía una operación la cual todas las bandas estaban dispuestas a sentarse y firmar, pero pasaba el tiempo, las semanas, y no se conocían novedades oficiales, ni siquiera oficiosas. Este sábado, y acompañado de la vuelta de Samu Vázquez, se hizo pública su renovación, impregnada de comentarios de alegría, a la par que alivio, de todo el Rico Pérez. No fue la afición la única entusiasmada con la continuidad del canario, pues en las redes múltiples jugadores quisieron mostrar su conformidad y felicidad: Marcos Mendes, Carlos Mangada, Roger Colomina, Josema Gómez, Javi Moreno, Carlos Abad, Nico Espinosa, Mario García, Richie Dappah o De Palmas entre demás exjugadores blanquiazules como Raúl Ruiz, Dani Marín o Alfonso Candelas. El acierto es una incógnita, pero el cariño de la ciudad de Alicante y de todos sus compañeros muestra su importancia en el Hércules.