Proyección y criterio para el bloque defensivo de Rubén Torrecilla

El centro de la zaga parecía un asunto cerrado. Con cuatro centrales en plantilla (dos de ellos, nuevos fichajes) y tras rescindir a Juanmi García, además de la cesión de Sergi Molina, era una demarcación, por fichas, completa. Nunca debes dejar de pensar en refuerzos, y más aún si se presenta una oportuinidad valiosa de mercado que mejora la situación. El pasado viernes, el Hércules oficializó la llegada de Abraham del Moral, procedente del Villarreal B. El jienense, con dos años de trayectoria en el fútbol profesional pese a sus 23 años, se suma a los refuerzos se suma a los refuerzos de Samu Vázquez (último en anunciar), Dani Romera, Alejandro Sotillos, Mario García, Oriol Soldevila, Antonio Aranda y Antonio Montoro, para el debut en Primera Federación.

Abraham del Moral disputa un balón ante Vicente Iborra / Villarreal CF

El zaguero andaluz aterriza en Alicante tras cinco años en Villarreal, considerada una de las mejores canteras de nuestro fútbol. Sus primeros toques futbolísticos los realizó en el Martos, donde estuvo desde los seis años hasta los once. Salió de su club natal rumbo al C.D Tosiria. Empezó su etapa infantil, antes de que en la última etapa de la misma, firmará con el club por excelencia de la provincia, el Real Jaén. Dos años después, en el 2016, partió rumbo al Córdoba, donde comenzó su etapa juvenil tras un año como cadete y con tan solo 17 años, varió División de Honor con el conjunto «B». En su último curso como juvenil, selló su ida a Villarreal, lugar encomiable para crecer como futbolista. Tras dos años completos en el «C», siendo más que importante en ambos, tuvo su oportunidad en el filial principal, en Segunda División. En la primera de estas, rotó su participación con el tercer equipo, pero se asentó en la rotación de Miguel Álvarez y disputó 12 partidos con la mirada puesta al próximo año, donde fue parte importante del combinado groguet de la división de plata. 17 partidos en Segunda e incluso dos convocatorias con el primer equipo, una en liga ante Osasuna y otra en Copa del Rey, pero no llegó a debutar. Abrió el telón de competición siendo clave debido a una gran plaga de lesiones en La Cerámica, jugando de partida los primeros ocho encuentros. Sin ser un central con errores groseros, parecía que no daba en nivel esperado, cuando en la segunda vuelta de competición tan solo disputó un encuentro como titular. O al menos, no convencía al cuerpo técnico, también coartado por una lesión finales de curso. Pese a todo, ha disputado casi 2.000 con el Mini Submarino, que sumido en una auténtica revolución tras su descenso, ha decidido dejar de contar con el futbolista de Martos, rescindido para llegar libre al Hércules.

Del Moral, debutará este año en Primera Federación, ya que saltó directamente de la quinta categoría hasta la Segunda División, muestra de su potencial. Con signos de liderazgo pese a su corta edad, promete competir de tú a tú ante los centrales, a priori, titulares en este momento para Rubén Torrecilla. Formado en la cantera grogueta, y como no podía ser de otra manera, destaca por su gran salida de balón. Capacidad de romper líneas desde atrás, de filtrar pases al bloque ofensivo o de elegir con criterio cada acción con el esférico en los pies. Por otra parte, el andaluz no resalta por su solidez aérea, puesto que su estatura de 1,83 metros se convierte en uno de los grandes dilemas a suplir por el técnico extremeño, que también cuenta con Sotillos (1,80) y Montoro (1,82).

Además, el defensor jienense también puede desenvolverse como lateral izquierdo. Pese a no jugar con continuidad en esta demarcación, ofrece una alternativa en urgencias casuales para reemplazar a Retu, solo en ese carril a día de hoy. Ofrece carácter y criterio, tanto con el balón como sin él, y eso le lleva a poder cubrir múltiples acciones del juego. Aun sin ser un central especialmente rápido, es cumplidor en la anticipación y repliegue, algo clave en canteras de talla nacional.

Situación de plantilla

Tras las incorporaciones de Abraham del Moral, Samu Vázquez y la renovación de José Artiles, el Hércules tiene ahora mismo tres fichas sénior más de las permitidas: Los porteros Carlos Abad y Cendón; los defensas Josema, Nolan, Montoro, Sotillos y Del Moral; el lateral Samu Vázquez; los centrocampistas Mangada, Mario García, César Moreno, Colomina y Artiles; los extremos Alvarito, Nico, Javi Moreno, Soldevila y Aranda y los delanteros Marcos Mendes, Coscia y Dani Romera.

21 fichas en 18 disponibles, las salidas pasan de ser prioridad a obligación. El portero Javier Cendón y el centrocampista César Moreno parecen dos de las piezas sacrificadas, pues el primero deja de ser sub-23 y el segundo no tuvo continuidad la pasada campaña con Rubén Torrecilla. Si nos ceñimos a un puesto por puesto, uno de los dos centrales que permanecen del pasado curso, Josema o Nolan, deberá marchar. Muchas incógnitas. Mucho trabajo.