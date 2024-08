Ryan Nolan, en el punto de mira

La planificación no cesa. El trabajo tampoco. Desde hace semanas, la dirección deportiva apura opciones con el objetivo de cuadrar la plantilla más competitiva posible de cara a su debut en Primera Federación. El gran dilema de fichas sénior obliga a la entidad blanquiazul a liberar masa, primordial tras los fichajes de Dani Romera, Samu Vázquez y Abraham del Moral, además de la renovación de José Artiles. La llegada de Nando Almodóvar, sub-23, obligó a salir a Javier Cendón. Tras la marcha de este último, el siguiente gran candidato a abandonar el club parece el central irlandés Ryan Nolan.

El centro de la zaga parecía conformado, pues tras las llegadas de Antonio Montoro y Alejandro Sotillos (ambos en ritmo de titulares esta pretemporada) no había indicios de cambios en esta demarcación. La oportunidad de Abraham del Moral, un central con experiencia en Segunda División y potencial por explotar, abría una nueva ventana. Pese a su juventud, este ocupa licencia profesional, y su llegada a Alicante supone otra marcha sénior (mayores de 23 años). Salvo sorpresa, jugador por jugador. Central por central. A día de hoy, y tras lo visto en esta preparación donde el tándem de «los nuevos» parece instaurado en la dinámica de Rubén Torrecilla, uno de los dos zagueros que acabaron el pasado curso como titulares se situaban en el punto de mira de la secretaría técnica. El peso en el vestuario y la experiencia en Primera Federación de Josema Gómez parece que se ha impuesto sobre un Ryan Nolan que llegó al Hércules el pasado verano procedente de Escocia y ha disputado 24 partidos, 23 de ellos como titular.

Por participación, por sensaciones, ambos centrales se encuentran en una situación parecida. Solo 500 minutos de diferencia de juego en la temporada del ascenso, la cual acabaron como pareja sobre el campo en esa racha final que llevo al éxito. En importancia goleadora, pese a su condición defensiva, los dos anotaron tantos que, probablemente, fueron más que decisivos. Por una parte, 1-0 ante el Lleida en el Rico Pérez y por otra, el que gran parte del herculanismo denomina como el tanto con el que «empezó todo».

Ryan Nolan, en una semana llena de dudas y preocupaciones tras un trágico empate en La Nucía tras solo tres puntos en las anteriores cuatro jornadas, convirtió un agónico testarazo en Alzira en el comienzo de una racha milagrosa. Su continuidad es más que compleja, pero en el recuerdo, pase lo que pase en los próximos días, quedará esa actuación en el Luis Suñer. Su permanencia, truncada por esa línea base que ha lastrado toda la confección: 18 fichas sénior disponibles.

Mercado de traspasos

Pese a que a día de hoy se han realizado nueve incorporaciones y ocho salidas, el mercado en las oficinas de Romeu Zarandieta no ha cerrado el telón, ni mucho menos. Aun confirmándose la marcha de Nolan, en el punto de mira ahora, no habría acabado el apartado de salidas. Pues Rubén Torrecilla tendría en plantilla un jugador mayor de 23 años más de lo permitido. Las flechas, en esa otra vacante, apuntan a César Moreno, quién no convenció la pasada campaña al técnico y parece no tener hueco, pero su rescisión se antoja difícil.

Por otra parte, el Hércules sigue peinando el mercado de laterales zurdos sub-23, principal debilidad ahora con solo Retu en este puesto. Aun así, no se descartan más incorporaciones jóvenes. El comienzo se acerca, las dudas permanecen