César Moreno apremia al Hércules para que le deje marcharse

No hay forma de convencer a Rubén Torrecilla de que se quede a César Moreno en el equipo ni a al pivote cartagenero de que continúe en Alicante si no le van a dar la opción de competir por una plaza. En esta coyuntura, a todas luces irreconducible, el Hércules trabaja para facilitar la salida temporal del futbolista, al que solo se le concedería la carta de libertad previo abono de un traspaso a convenir.

El canterano franjiverde sigue siendo un activo valioso para la SAD propiedad de la familia Ortiz y por eso están maniobrando para satisfacer a las dos partes. El mediocentro apremia a la dirección deportiva para que resuelva su salida lo antes posible tras un verano casi en blanco, pero el Hércules no está dispuesto a buscarle destino en un equipo de inferior categoría, por eso ha rechazado todas las proposiciones que han llegado desde proyectos de Segunda RFEF.

César Moreno tiene contrato en vigor hasta junio de 2027 y la intención de la entidad blanquiazul es la de ampliarle un año más (2028) antes de irse. Puede hacerlo de forma automática porque hay una cláusula en su contrato (y en el de la mayoría de futbolistas que han aterrizado en Alicante en los últimos años) y, salvo que alguien esté dispuesto a adquirir los derechos deportivos del centrocampista, se ejecutará en cuanto se le busque acomodo en otra ciudad.

De momento, solo un equipo reúne los requisitos que el Hércules considera imprescindibles para «renunciar» al cartagenero. El Recreativo de Huelva está muy interesado en llevarse al pivote murciano, aunque pone reparos a asumir de manera íntegra la ficha que percibe después de la última ampliación de su vínculo laboral hace dos años.

En cuanto se lime esa única aspereza, que ayer estaba casi resuelta, el Hércules hará pública la marcha del canterano del Elche al decano del fútbol español, asegurándose en el acuerdo la imposibilidad de que, como ya ocurrió el curso pasado cuando recaló en el Mestalla, pueda enfrentarse a los que todavía hoy son sus compañeros, tanto en el partido de la primera vuelta como en el de la segunda.

El éxodo de César Moreno es inminente. Torrecilla no le aprecia como mediocentro de posición y el futbolista no está cómodo ubicándose por delante, más cerca del área rival, que es donde le quiere el entrenador para aprovechar su excelente rango de disparo. Accedió a retrasarle en el primer amistoso estival disputado contra el Real Murcia, y un fallo garrafal de César que costó un tanto en contra terminó de dar la razón al preparador cacereño delante de quienes abogaban por concederle la oportunidad de reivindicarse como «seis»... algo que ya no ocurrirá más este año y que, además, servirá para liberar una de las dos fichas profesionales que ahora mismo sobran a nivel federativo.

Rafael de Palmas, durante un partido con la camiseta del Hércules. / Hugo Izquierdo / HCF

Rafaël De Palmas, al Orihuela

El otro movimiento que se está cocinando en las últimas horas es la cesión de Rafael de Palmas, de solo 20 años, al Orihuela. El mediapunta, que goza de la confianza del técnico, necesita acumular minutos de calidad. Vicente Parras quedó encantado con él el curso pasado y buscó la posibilidad de repetir préstamo esta campaña, pero ser un rival tan directo y la situación institucional convulsa que atravesó el Deportivo en el tramo final del ejercicio ralentizó la operación hasta desecharse porque Paco Peña defendió que iniciara la pretemporada en dinámica del primer equipo para medirle.

Ahora, con todas las posiciones de ataque dobladas y con los roles principales asignados tras una pretemporada esperanzadora, lo más sensato es no sesgar la proyección del canterano blanquiazul. Los Arcos, cerca de casa, también le da la probabilidad alta de muchos minutos de juego porque es un perfil que necesita (y busca) el cuadro amarillo. Es el destino más plausible para De Palmas, un proyecto que aspira a reeditar la excelente actuación firmada en su estreno en la categoría, en la que se quedó a unos pocos minutos de sellar el ascenso.