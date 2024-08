La Primera Federación se podrá seguir de nuevo en FEF TV

A menos de tres días de comenzar la competición, sale a la luz uno de los secretos de este verano en la competición, y que se ha extendido más de lo previsto. La plataforma FEF TV continuará un año más cubriendo televisivamente la Primera Federación, como ya lo hiciera el curso pasado. Pese a que la Federación sigue trabajando en otra alternativa, la Televisión del Fútbol Español Federado (FEF TV) retiene los servicios de retransmisión de la categoría de bronce.

Otra de las opciones que se debería esclarecer en los próximos días, es si LaLiga Plus, plataforma gestionada por LaLiga y que reúne otros deportes, ligas extranjeras o eventos internacionales, también se hace cargo de las retransmisiones, pues hace pocos días, esta aplicación filtró por error un plan mensual de 8,33 euros. Unos minutos más tarde, se eliminó esta opción de suscripción. Aun con el paso de los días, no está clara que esta plataforma vaya a ser una de las encargadas, pues a menos de 48 horas del comienzo no se conoce ningún detalle público sobre la misma, y el acuerdo podría retrasarse hasta la segunda jornada, siendo FEF TV la única opción disponible para seguir los encuentros de los equipos alicantinos en este arranque liguero.

Precios oficiales y cambio de nombre

Mientras los órganos más influyentes del país a nivel futbolístico siguen negociando, la plataforma FEF TV, además de oficializar el seguimiento, publica los precios generales. El plan anual puede contratarse por 79,99 euros (el más económico) antes del 30 de septiembre, que se extenderá hasta los 99,99 euros. El mensual, por su parte, tiene un precio de 12,99 euros, con la posibilidad de cancelación gratuita en cualquier momento. Como novedad, la plataforma también ofrece la opción de ver partidos concretos, siendo 9.99 euros el precio por encuentro. Finalmente, para que se pueda exhibir los contenidos de FEF TV en los establecimientos de restauración, la OTT ofrece un Plan Bares por 39,99 euros al mes.

Precios oficiales / INFORMACIÓN

Sin cesar en anuncios, también se ha conocido a través de un vídeo publicado en los canales públicos de Primera Federación que la categoría adoptará un nuevo «naming» para el curso entrante. Esta nueva nomenclatura será anunciada este viernes 23 de agosto a las 12:00 en Las Rozas, ofreciendo ventajas de profesionalización para el tercer escalón del fútbol español en el que militan Hércules, Alcoyano e Intercity.