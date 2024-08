Oriol Soldevila: «Estaba convencido de que marcaría, se lo dije a toda mi familia»

El delantero del Hércules, Oriol Soldevila, debutó en un partido oficial con el equipo alicantino anotando un gran gol ante el Ceuta (2-0) en el Rico Pérez, el mismo escenario que le lanzó a la fama tras marcar tres tantos con el Intercity en una eliminatoria de la Copa del Rey ante el Barcelona (3-4).

El atacante catalán, que ha llegado al club este verano procedente del Intercity, rival ciudadano, se formó en la cantera del Barcelona, pero su gran momento llegó en aquella eliminatoria, disputada en enero de 2023, en la que puso contra las cuerdas al 'rey de Copas', que solo pudo decantar la eliminatoria en la prórroga. El partido se disputó en el Rico Pérez, ya que el Intercity quiso aprovechar su mayor aforo para hacer una gran taquilla, por lo que la eliminatoria supuso para muchos jugadores, entre ellos Soldevila, su debut en el coliseo alicantino.

Los tres goles anotados por el catalán en 27 minutos de inspiración lo situaron en un selecto grupo de futbolistas capaces de realizar esta hazaña ante el Barcelona y su cotización se disparó en el tramo final del mercado de invierno, si bien finalmente ningún club de superior categoría dio el paso de negociar un traspaso. Esa temporada, el delantero anotó únicamente un gol más y la pasada tuvo una discreta actuación, como el resto del equipo, que peleó hasta el final por conservar la categoría.

Soldevila, de 23 años, marcó su primer gol oficial con el Hércules en una gran acción individual, que ya se ha vuelto viral en las redes, tras enlazar un sombrero a un rival y disparó al ángulo, en la misma portería en la que anotó sus tres dianas ante el Barcelona. Su noche aún pudo ser mejor si el colegiado, en el inicio del segundo tiempo, no le hubiera anulado por un ajustado fuera de juego un segundo tanto.

El atacante catalán ya tuvo una gran puesta en escena hace una semana, al marcar otro gran gol en el Rico Pérez ante el Real Murcia, si bien se trataba de un partido amistoso de preparación. Soldevila, que en su primer año en el Intercity anotó seis goles, tres de ellos en la Copa del Rey, y en el segundo, cinco, se mostró feliz por la primera victoria del Hércules y la buena imagen ofrecida por el equipo.

«Ha sido el debut soñado, estaba convencido de que marcaría. Se lo dije a mi familia durante todo el día», comentó el jugador, quien reconoció que se siente cómodo en un estadio que le da suerte. «Hemos demostrado que podemos competir con cualquier equipo», afirmó el atacante, quien no quiso marcarle al Hércules más objetivos que ir «partido a partido». «Ya toca mirar al Alcorcón para buscar los tres puntos», apostilló el delantero, que se mostró gratamente sorprendido con el aspecto y ambiente del Rico Pérez: «Ya me asombró en los amistosos. Hoy no ha defraudado».

El delantero tendrá la oportunidad de mantener su idilio con el estadio alicantino el próximo 7 de septiembre a las 21:30 ante el Intercity, el equipo al que defendió en las dos anteriores temporadas y en el que vivió uno de sus mejores momentos deportivos.

La plantilla celebra el primer tanto de Soldevila ante el Ceuta el pasado sábado / Héctor Fuentes

Una década sin comenzar la liga con derrota

El Hércules, que debutó este sábado en Primera Federación con una victoria ante el Ceuta (2-0), ya acumula diez años sin conocer la derrota en la primera jornada del campeonato.

El equipo alicantino no pierde el primer partido de la Liga desde el curso 2014-15, en la desaparecida categoría de Segunda B, cuando perdió en su visita al Deportivo Eldense (2-1). Desde entonces, el conjunto herculano siempre ha logrado iniciar la temporada sumando al menos un punto en su estreno oficial.

El resultado de esta primera jornada es el más amplio logrado por el conjunto alicantino en una primera jornada desde la temporada 2016-17, en la que debutó en la competición con una goleada en el campo del Gavá (0-4). La victoria ante el Ceuta es, además, la séptima consecutiva del conjunto de Rubén Torrecilla en un partido de carácter oficial, ya que se suma a las otras seis que encadenó el Hércules en el tramo final de la pasada temporada para lograr el campeonato de grupo y el ascenso.