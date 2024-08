El Hércules pierde a Samu Vázquez más de un mes

Primer contratiempo serio. El Hércules pierde a su único lateral diestro puro más de un mes. Samu Vázquez deberá estar al menos cuatro semanas sin poder jugar debido a la rotura que sufrió en el cuádriceps durante el segundo amistoso frente al Real Murcia. El jugador aún no sabe la dimensión exacta de la microrrotura porque tiene la zona afectada anegada por la sangre derivada de una hemorragia que no se detectó hasta que la acumulación de líquido le oprimió el nervio y le ocasionó un dolor agudo que le obligó a ser hospitalizado el pasado viernes.

El jugador, que en un primer momento no le dio importancia al percance, se tomó las molestias iniciales como las propias de cualquier contusión en la zona (conocida coloquialmente como ‘bocadillo’). La herida en la fibra muscular comenzó a sangrar y no dejó de hacerlo porque el defensor siguió participando en los entrenamientos para preparar el estreno liguero frente al Ceuta.

Al final, no le quedó más remedio que ingresar en el hospital para ser tratado. Lo primero, una vez sofocada la hemorragia, será drenar en su totalidad el tejido dañado para no tener que esperar a que su propio cuerpo lo reabsorba. En cuanto eso ocurra, se someterá a una resonancia que determinará la longitud real de la fisura. En el mejor de los casos, cuatro semanas de fisioterapia y radiofrecuencia. En el club confían en que antes de mes y medio, Samu Vázquez esté de vuelta, pero eso no se sabrá con exactitud hasta que no se evalúe la longitud de la cicatriz que será necesaria para su perfecto restablecimiento.

Colomina, con máscara

Mejor diagnóstico, a priori, tiene Roger Colomina, al que partieron la nariz en una acción supuestamente fortuita durante la contienda contra el Ceuta. El centrocampista acudió ayer al otorrino para que le corrigiera el desplazamiento del tabique nasal ocasionado por la contusión. Si no hay ningún contratiempo, es decir, no se observa fisuras ni aparece sangrado, el futbolista de Sabadell podrá estar sobre el césped en Santo Domingo, junto a sus compañeros, para medirse con el Alcorcón en la segunda jornada de liga. Lo haría protegido con una máscara similar a la que recientemente han empleado Kylian Mbappé o Cata Coll para competir con sus selecciones, en ambos casos con resultados cuestionables debido a la incomodidad que ocasiona llevarla.

Roger Colomina felicita a Alvarito después de una jugada del Hércules. / Hugo Izquierdo / HCF

Torrecilla tiene dos opciones para cubrir la ausencia de Samu: la que utilizó en el estreno del campeonato, con Alvarito ocupando el flanco derecho de la zaga; o apostar por la variable que introdujo en el tramo final del duelo con el conjunto de la ciudad autónoma, desplazando a Sotillos, para lo que debería alinear de inicio, como pareja de Montoro, bien a Josema, bien a Abraham del Moral, al que aún le faltaría fondo físico para alcanzar su pico competitivo.

En el caso de Colomina, Artiles se perfila como alternativa si es necesario que el barcelonés guarde reposo por precaución. Tampoco se espera que esté disponible esta semana Agustín Coscia, con molestias en el isquiotibial. Todo apunta a que reaparecerá al 100% para el derbi contra el Intercity, lo mismo que Richie Dapaah, a quien han tenido que obligar a parar por una leve microrrotura y así lograr que se le cure totalmente.

Ryan Nolan, cabizbajo durante la previa de un partido en el José Rico Pérez de Alicante. / Hugo Izquierdo / HCF

Ryan Nolan acepta su salida

Ryan Nolan ya sabe que no sigue en el Hércules la próxima temporada. Su salida se producirá antes del cierre del mercado, este viernes, para tener opción de firmar en cualquier momento con otro equipo en calidad de jugador en paro, cualidad que solo adquiere si es despedido antes de que expire la ventana estival de fichajes.

El central ha aceptado las condiciones de su rescisión, que será amistosa. El club confía en poder contratar a un futbolista en su puesto menor de 23 años. La secretaría técnica negocia con el agente de Rubén Cantero, canterano del Albacete, propiedad del Barcelona, que el año pasado, con solo 19 años, jugó 32 partidos cedido en el Calahorra, en Segunda RFEF.