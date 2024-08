Rubén Torrecilla: «Nos han superado en concentración e intensidad»

Autocrítica y enfado a raudales. Rubén Torrecilla se marchó de Santo Domingo decepcionado con la actitud del equipo tras la goleada. «Estoy muy cabreado, hace falta mucha más intensidad. Si no competimos ni estamos concentrados, en esta categoría te pasan por encima». El extremeño admitió que este no es el equipo que él desea y aboga por «corregir los errores y ponerse el mono de trabajo, ya que este escudo requiere mucho más»

A raíz de los fallos del equipo, confiesa que se ha permitido que «centren muy comodamente y entren fácil al área» y cree que el 1-1 a finales de la primera parte ha sido «un punto de inflexión mental, que se deben gestionar y mejorar». «Tres de los goles vienen de centros laterales, nos rematan a placer. Esto es vital en esta categoría, hay que ser mucho más contundentes en estas jugadas» apostillaba el técnico extremeno, asegurando que «el Alcorcón ha disfrutado en el campo, mientras que nostros hemos sufrido».

Rubén Torrecilla saluda a Pablo Álvarez, entrenador del Alcorcón, a comienzos del encuentro / Sergio Reyes / LOF

«El vestuario estaba mal, y me gusta verlos así. Este no es el Hércules que quiero ver. Si no somos competitivos, cualquier rival te puede ganar» afirmaba un dolido Torrecilla que pedía perdón a la afición blanquiazul desplazada a Santo Domingo: «No hemos sido el Hércules que este escudo demanda. Ni en la primera parte ni en la segunda. Tenemos que salir del campo con la cabeza alta, y hoy no lo siento así».

Torrecilla achaca la derrota a esa «falta de intensidad y concentración», y cataloga al combinado alfarero como «un gran equipo y justo vencedor». Sin embargo, concluyó asegurando que la diferencia del partido no ha sido por calidad de plantilla, si no que «un equipo ha querido ganar (Alcorcón) y el otro, no (Hércules)».