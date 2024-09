La juventud como estandarte del Hércules

Marca de Rubén Torrecilla. Juventud, hambre, ganas. El Hércules presenta este curso una de las plantillas más jóvenes del grupo para competir en Primera Federación. Línea maestra de la confección, siendo una de las bases capitales del proyecto del pasado curso que se sigue maximizando a día de hoy. Pese a firmar algo más de experiencia con Dani Romera o Antonio Montoro, se han marchado jugadores como Carlos de la Nava, Alfonso Candelas o Kalvin Ketu que sobrepasaban la media de edad.

En la actual plantilla, solo tres jugadores son mayores de 30 años: Josema Gómez (32 años), Marcos Mendes (31), José Artiles (31). La veteranía es necesaria en cualquier vestuario. En momentos críticos o en la maduración futbolística de tantos inexpertos, es capital tener «pesos pesados» que se complementen en un vestuario con tanta juventud, encabezada por Rubén Cantero, Rafa de Palmas y Nando Almodóvar, los tres con 20 años.

No es un capricho, ni nada esporádico, es una filosofía marcada a fuego por Rubén Torrecilla y respaldada por Paco Peña desde la secretaría técnica. Más que importante es conocer un deporte donde el «largoplacismo» es vital en cada proyecto. Y no por puro rendimiento inmediato, sino porque el rédito (tanto económico como deportivo) es mucho mayor a raíz del potencial que ofrece el escudo del Hércules en estas categorías. No aprovecharlo, sería un error. Y la evolución evidenciable en los últimos años en el club en este aspecto viene de la mano de un técnico extremeño con larga trayectoria en la estructura del Granada, donde potenció a futbolistas como Bryan Zaragoza o Samu Omorodion además de actuales futbolistas herculanos como Antonio Aranda o Antonio Montoro.

Oriol Soldevila celebra su tanto en Alcorcón con el que abrió el marcador / Sergio Reyes / LOF

Los datos

25,2 años de media. El dato del Hércules si finalmente este año no incorpora ningún sub-23 más. En esta Primera Federación, solo tres equipos (exceptuando filiales) tienen menor media que los blanquiazules: Alcorcón (23,7), Yeclano (24,1) y Fuenlabrada (24,8). Varios puestos de diferencia con respecto al año pasado, donde era el séptimo en esta concreta clasificación pese a la similitud de la cifra.

La comparación es clara. Este año, el Hércules cuenta con la plantilla de media de edad más joven de la última década. Seguido de la pasada temporada, también con Rubén Torrecilla en el banquillo y con apenas diferencia respecto a esta (25,3). Atrás quedan esas plantillas de medias rozando los 27 años de media de anteriores fracasos. El éxito es una incógnita, pero la apuesta es clara: La juventud como estandarte.