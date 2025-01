Los intocables de Torrecilla en el Hércules

En la temporada que supone el debut del Hércules en la Primera Federación, Rubén Torrecilla ha demostrado manejar diferentes registros a lo largo de la competición. Circunstancialmente con defensa de cinco, situando a dos o tres centrocampistas dependiendo de la situación del partido o dando entrada a un mediapunta dependiendo de las facultades del rival. En absolutamente todos los contextos citados, tienen cabida tres futbolistas de la plantilla blanquiazul: Carlos Abad, Roger Colomina y Antonio Montoro.

Se trata de los pilares de este Hércules. Dos de ellos capitanes, y el tercero también pese a no haber portado brazalete, han demostrado ser ejemplo de compromiso y de entrega por un escudo. Una condición que ya se conocía por parte de Colomina y Abad tras el ascenso, pero a la que Montoro se ha adaptado a las mil maravillas, ejerciendo como líder de la zaga desde el primer momento en el que se puso la camiseta del Hércules.

Rubén Torrecilla espera a la entrada del partido entre el Fuenlabrada y el Hércules. / LOF

Por su parte, son ya 84 los partidos que suma Carlos Abad como blanquiazul. Al meta tinerfeño no parece haberle afectado el salto de categoría, ya que para igual, o incluso más, en la categoría de bronce del fútbol español. Manos salvadoras, confianza bajo los palos y una gran versión como ‘parapenaltis’: de las cinco penas máximas que le han tirado únicamente dos han terminado en gol. En caso de jugar 16 de las 20 jornadas, Abad podría agrandar de esta forma todavía más su figura en la historia herculana entrando en el selecto club de los futbolistas con 100 partidos en el Hércules.

El fichaje de la temporada en clave blanquiazul ha demostrado ser Antonio Montoro. El defensor central es capitán de la defensa herculana y ha participado en las 18 jornadas disputadas de la Primera Federación, 17 de ellas como titular, participando en el 95% de los minutos. Además, el defensor madrileño es el futbolista que mayor número de despejes en la Primera RFEF con un total de 73, además de ser el segundo futbolista de la categoría que más tiros a portería bloquea con 17 según ‘Sofascore’. Central contundente, expeditivo y esencial para Torrecilla, quien fue uno de los principales valedores de su llegada al Rico Pérez dado que se conocían de sus etapas en el Recreativo Granada.

Roger Colomina es el tercer futbolista con más minutos de este Hércules. El centrocampista ha prolongado en esta primera parte del curso su idílico curso en Segunda Federación, donde fue elegido por la AFE como mejor jugador del grupo 4. Ha sido titular en 17 ocasiones y, además, ha estado sobre el campo en el 89% de los minutos. Es tal su importancia en el engranaje heculano, que llegó a jugar con una máscara en la cara varias jornadas fruto de una fractura nasal que sufrió en el debut con el Ceuta. Con contrato hasta junio de 2028, es el jugador con mayor porcentaje de pasos precisos de todo el Hércules con un 88% de servicios entregados, según ‘Sofascore’.

Los olvidados

La otra cara de la moneda la ocupan varios de los recién llegados, con poco bagaje, o prácticamente ninguno, en el tercer escalón del fútbol español. El único futbolista de la primera plantilla que todavía no ha debutado en liga es Rubén Cantero. El defensor, que sí jugó los 90 minutos de la Copa en Ejea de Los Caballeros, llegó como un central intenso y rápido al que Torrecilla elogió tras ser anunciado por su juventud y polivalencia, pero no está encontrando su sitio y no parece que la situación vaya a cambiar. Tampoco están contando con los minutos esperados Dapaah, quien no juega desde el 10 de noviembre; De Palmas, sin continuidad dada la competencia en tres cuartos; y Angong, que llegó con el mercado cerrado como relevo natural de Mario García.