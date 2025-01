Los refuerzos invernales del Hércules

El Hércules está resignado, prevé un mercado paciente, uno que no se podrá resolver, a diferencia de otros inviernos, en los primeros días de enero. El perfil de los delanteros que persigue le obliga a moverse con cautela, aguardar a que se vayan recomponiendo las plantillas en Segunda División, donde, prioritariamente, tiene puesto el foco la comisión deportiva. Por eso Rubén Torrecilla espera que los refuerzos más numerosos le vengan desde dentro, de su vestuario, de los futbolistas que aún no han podido (o no han sabido) explotar, bien por falta de condición física, bien por irregularidad, bien por un notable bajón de rendimiento en las últimas semanas.

En este último grupo destaca Mario García. El mediocentro ha perdido la intensidad y el empuje con el que inició el curso. El problema muscular que sufrió en la derrota frente al filial del Atlético de Madrid le obligó a quedarse fuera de la lista de convocados un mes. Desde entonces, la aportación del gaditano al juego del Hércules ha sido considerablemente menos sustancial. El ancla al servicio del sistema de Torrecilla ha perdido eficacia y el equilibro del bloque se ha resentido, dentro y fuera de casa. Tal y como sucede con Samu y Retuerta, no dispone de un sustituto natural claro (y efectivo) que le «apriete» y eso le quita tensión.

Rubén Torrecilla dirige una sesión de trabajo mientras el equipo prepara la vuelta del parón de Navidad. / Hugo Izquierdo / HCF

La falta de competencia en el puesto no está ayudando al despertar de los dos laterales. En el caso del diestro, muy lejos de la proyección que manifestó el pasado curso, el entrenador ha optado por preferir a hombres no específicos para hacer su trabajo, lo que da una idea de la distancia sideral que hay entre el Samu Vázquez de Segunda RFEF y el de Primera. Con Retu el problema es otro. Le falta soltura, sentirse seguro, para aprovechar sus facultades. Ha cometido errores graves que le han restado fe en sus posibilidades, las que llevaron a la propiedad a quedarse con el defensor que dejó libre hace justo un año el Deportivo de La Coruña.

La polivalencia juega en contra

Uno de los damnificados por el retroceso experimentado por Samu ha sido Alvarito. Su aparente polivalencia le ha alejado de su verdadera vocación, la ofensiva, y el extremo madrileño no ha podido mostrar su potencial arriba más que con cuentagotas. A él también se le espera, de hecho es uno de los nombres sobre los que existe interés por extender su contrato. Lleva dos goles esta temporada, pero la alta exigencia de ocupar toda la banda para defender y tener presencia en el área contraria le ha pasado factura a nivel muscular. Seis partidos se ha perdido hasta el parón navideño.

Dani Romera, durante un ejericio con balón en el regreso de las vacaciones de Navidad del Hércules, en Fontcalent. / Hugo Izquierdo / HCF

Sin embargo, a quien más ansía recuperar el entrenador blanquiazul es a Oriol Soldevila, que va entrando poco a poco en la dinámica de trabajo, aunque aún sin soportar las mismas cargas que el resto de compañeros. Él es la gran esperanza blanquiazul. Se ha ausentado por prescripción médica de ocho de los 18 encuentros que lleva disputados el Hércules y continúa siendo el máximo goleador con cinco tantos.

Su sello diferencial, su capacidad de desborde, de fabricarse ocasiones al margen del juego colectivo, su facilidad para definir le llevaron a iniciar el curso de un modo extraordinario, pero, cuando regrese, en el mejor de los supuestos (si reaparece frente al Betis B) llevará dos meses sin competir y ese es un lastre poderoso para el mejor refuerzo invernal posible, más que cualquiera que llegue para apuntalar el ataque, que en las cuentas de la comisión siguen siendo dos futbolistas, lo que afectaría al protagonismo de la gran apuesta del preparador extremeño, Dani Romera, al que no está dispuesto a sacrificar en caso de verse obligado a liberar más de una ficha profesional.