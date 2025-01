Soldevila está listo para jugar contra el Betis B

El regreso del máximo goleador del Hércules esta temporada es una realidad. Dos meses después de fracturarse el pulgar del pie derecho, Oriol Soldevila está listo para reaparecer. Lo hará el domingo que viene, frente al filial del Real Betis, pisando el mismo césped en el que un mal gesto en un intento por disparar a puerta le dejó más de diez minutos jugando con el dedo roto dentro de la bota.

El ataque blanquiazul echa de menos a su figura ofensiva más determinante, la diferente, la que es capaz de convertir en gol una acción aparentemente aislada. El barcelonés cayó en la jornada 13, esa en la que lo más duro no fue la derrota frente al Villarreal B, muy superior a los blanquiazules, sino la pérdida por segunda vez del hombre que estaba causando sensación en el inicio de la temporada.

Solde ha culminado el proceso de recuperación tutelado por los especialistas de Klinik PM sin forzar y, lo más importante, sin perder masa muscular, lo que más cuesta recuperar en este tipo de lesiones que obligan a parar al jugador más de cuatro semanas. Después de usar un calzado ortopédico para facilitar la soldadura ósea y de someterse a terapias de radiofrecuencia y de radiación láser controlada para regenerar los tejidos dañados, el pichichi del equipo, que se ha perdido cinco partidos en su segundo periodo de inactividad –ocho en lo que va de campeonato–, volverá a la convocatoria contra el filial verdiblanco, aunque lo más probable es que no forme de inicio.

El Hércules celebra un entrenamiento a puertas abiertas / Héctor Fuentes

Soldevila se marchó de vacaciones con un plan de trabajo particular que ha continuado en las cuatro primeras sesiones de entrenamiento, incluida la de ayer, abierta al público, horas antes de la cabalgata de los Reyes Magos. Las cerca de 2.000 personas que estuvieron presentes pudieron ver al delantero catalán ejercitarse al margen del grupo la mayor parte del tiempo. Lo hizo así para no arriesgar, para evitar un contacto fortuito llevado por el ansia de regresar, de volver a sentir el contacto físico, la tensión de competir.

Oriol Soldevila entrenando al margen en la sesión de puertas abiertas celebrada en el Rico Pérez antes de la cabalgata de Reyes. / Héctor Fuentes

La fractura está superada, ahora solo debe de ir incrementando las cargas de manera gradual para poder aguantar el ritmo de un partido oficial los minutos que Rubén Torrecilla decida darle este 12 de enero, a las 17:30 horas, en el cierre de la primera vuelta, en el duelo que ha de servir para ratificar al Hércules como el mejor local de los 40 que componen la tercera categoría nacional.

El nivel de motivación de Solde es alto. «Nos está costando que no participe en los partidillos, tiene muchas ganas, pero es que no es capaz de guardarse nada, siempre va con todo, y hemos preferido que esta primera semana siga con su plan específico para no arriesgar», explican desde la comisión deportiva. Desde este martes, el atacante barcelonés se reintegrará en el grupo y preparará como uno más la vuelta del Hércules a su estadio, en el que no juega desde el pasado 15 de diciembre, hace casi un mes.

Abraham del Moral, con el peto verde, realizando un ejercicio con balón en el entrenamiento abierto al público en el Rico Pérez. / Héctor Fuentes

Abraham, restablecido

También estará a disposición del técnico Abraham del Moral, una vez superada la dolencia muscular que le impidió afianzarse en el lateral izquierdo después de haberle arrebatado la titularidad a Retuerta. Si no se registra ningún contratiempo, el preparador blanquiazul podrá tener a todos sus hombres listos para competir después del parón. Los recesos, históricamente, afectan negativamente a este Hércules que, desde su última caída del fútbol profesional, acostumbra regresar de los parones desconectado, sembrando muchas dudas. Torrecilla ya ha sido capaz de revertir otras maldiciones que se antojaban crónicas, a ver qué puede hacer con esta.